Женская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по первому отборочному раунду чемпионата мира 2021 года

Источник материала: ОНТ

Команда Томажа Чатера сыграет в группе «пять» против сборных Швейцарии и Фарерских островов.

Соревнования пройдут в формате однокруговых турниров. Что касается места проведения, то в нашей группе именно сборная Беларуси на правах команды из первой корзины имеет возможность принять у себя квалификационный турнир. Путевки в следующий раунд отбора получат по две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в конце ноября и начале декабря. Поединки плей-офф запланированы на апрель следующего года. Женский чемпионат мира состоится в Испании в декабре 2021-го.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram