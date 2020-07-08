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Женская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по первому отборочному раунду чемпионата мира 2021 года

08.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по первому отборочному раунду чемпионата мира 2021 года

Команда Томажа Чатера сыграет в группе «пять» против сборных Швейцарии и Фарерских островов. 

Соревнования пройдут в формате однокруговых турниров. Что касается места проведения, то в нашей группе именно сборная Беларуси на правах команды из первой корзины имеет возможность принять у себя квалификационный турнир. Путевки в следующий раунд отбора получат по две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в конце ноября и начале декабря. Поединки плей-офф запланированы на апрель следующего года. Женский чемпионат мира состоится в Испании в декабре 2021-го.

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Команда Томажа Чатера сыграет в группе «пять» против сборных Швейцарии и Фарерских островов.  Соревнования пройдут в формате однокруговых турниров. Что касается...
 
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