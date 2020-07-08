«Шикарна и тогда, и сейчас»: Шэрон Стоун показала, как выглядела в 19 лет

Источник материала: ОНТ

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Instagram фотографию, на которой ей 19 лет. Снимок восхитил подписчиков знаменитости.

«Оглянемся назад – в те дни, когда я работала моделью за границей в свои 19 лет», – подписала фото 62-летняя актриса.

На снимке Шэрон Стоун позирует в клетчатой блузке, с белым бантом и помадой терракотового цвета. Пользователи сети сравнили юную актрису с Мадонной и с куклой. «Шикарна и тогда, и сейчас», «Какая куколка!», – восхитились Стоун подписчики.

ФОТО: vv.org.ua

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