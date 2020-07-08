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Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

08.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня в стране 350 автомобилей, работающих от силы тока. Между тем по прогнозам их число за пять лет может вырасти до 100 тысяч единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Итак, для чего ввели новые знаки? И когда они появятся на всех электромобилях?

Репортаж Дмитрия Бояровича.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

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В Беларуси уже действует указ о поддержке развития электротранспорта. Он вступил в силу с 12 июня.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Документ предусматривает льготы для хозяев «экомашин». Например, освобождение от дорожного налога, растаможки и НДС, платы за парковку (до 2026 года). Указ также предполагает преференции для юрлиц, на балансе которых есть зарядные станции.

Встреча Президента Беларуси с активом Минской области. О чём говорил Александр Лукашенко более трёх часов?

Тему транспорта будущего поднимал 7 июля Президент. На встрече с активом Минска Александр Лукашенко заявил: одна из задач будущей пятилетки – переход на электромобили.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я требую от правительства и горожан, в том числе руководства города, переходить на электромобили. И одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, – это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем от Германии, которая четко поставила сроки ликвидации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, – убрать их из городов – если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и по крайней мере ни в коем случае не отстать.

Для чего на электромобили ставят цветные номера

Тем временем белорусские ученые ведут работу над отечественным «экоавто». Сейчас испытываются несколько опытных образцов.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Ясно, что число электромобилей в Беларуси будет расти. Вот, скажем, в Украине их количество после появления льгот выросло до 30 тысяч. У нас – по прогнозам «Белоруснефти» – через 5 лет машин на электричестве будет насчитываться 100 тысяч единиц.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в стране 350 автомобилей, работающих от силы тока. Между тем по прогнозам их число за пять лет может вырасти до 100 тысяч единиц, сообщили в...
 
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