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Видео, которое невозможно смотреть без слез: девушка сбрила волосы, чтобы поддержать больную раком сестру

08.07.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео, которое невозможно смотреть без слез: девушка сбрила волосы, чтобы поддержать больную раком сестру

В сеть попало трогательное видео, на котором девушка говорит, что сбрила волосы ради младшей сестры, больной раком. Из-за химиотерапии у девочки по имени Гэби выпали все волосы, поэтому она начала считать себя уродливой. Ролик опубликован на сайте ridus.ru

Чтобы поддержать Гэби и показать, что красоту определяют не волосы, старшая сестра Мила сбрила свои локоны. 

Избавившись от волос, старшая сестра сбрила и брови. Не ожидавшая этого Гэби расплакалась и начала обнимать Милу. Видео быстро стало вирусным и набрало свыше 2 миллионов лайков.  

Пользователи сети признались, что не смогли сдержать слез после увиденного: «О такой сестре можно только мечтать! Это потрясающий поступок», «Сейчас я впервые в жизни пожалел, что был единственным ребенком в семье», «Я реву. Вы обе восхитительны и прекрасны! Молюсь за Гэби», «Волосы ничего не значат, любовь и поддержка близких – вот что важнее всего», «Реакция девочки бесценна, я рыдаю», – написали в комментариях. 

ФОТО: скриншот из видео

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В сеть попало трогательное видео, на котором девушка говорит, что сбрила волосы ради младшей сестры, больной раком. Из-за химиотерапии у девочки по имени Гэби...
 
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