Отключения горячей воды: для чего нужно и можно ли сократить сроки? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

До 15 сентября всё закончим» - уверяют коммунальщики. Лето – время испытания теплосетей и иногда терпения жильцов. График отключения горячей воды, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня. Хотя в этом году и так сроки сместили - в мае во всех кранах горячая вода оставалась. Стартовали с 1 июня. У кого-то это уже случилось, кто-то ждёт своей очереди. В среднем краны «остывают» на две недели. Откуда такой срок и можно ли его сократить?





«Уважаемые жильцы, две недели «максимальный срок» отсутствия горячей воды в вашем доме» – классический текст объявления, который напомнит «уважаемым жильцам» о временных коммунальных неудобствах. Начинаются рассуждения: от радикального – зачем вообще отключать, до вполне разумного – можно ли срок сократить. Давайте разбираться.

Итак, отключение горячего водоснабжения – плановое. Применяют его по всей стране. Вот список адресов в Минске, где горячую воду отключили сегодня. А вот списки тех, кто уже пару дней живёт в таком режиме. В столице сейчас «тепленькая» не течет из кранов двух тысяч домов. Как это происходит поэтапно?

Сегодня все столичные теплосети (а это 4000 км труб) принадлежат по большому счету двум структурам – Минэнерго и ЖКХ. Причем Минэнерго – большая часть. Ещё немного математики: 60% из них уже «отработали» на город прилично, некоторые – четверть века. Много это или мало? Например, в Финляндии (одной из немногих европейских стран, где горячая вода централизована) трубы меняют раз в 40 лет.

С этим всё понятно. Но почему две недели? Неужели ремонт нельзя сделать быстрее? Специалисты предлагают заглянуть в ванную. Когда течёт, неприятно. И лучше до такого не доводить. Кто делал ремонт, тот знает, быстро это не бывает. Вот починка теплосетей – всё то же самое. Как это происходит сейчас на «отключенном» Уручье.

Константин Волчков, заместитель начальника СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»: «Диаметр трубопровода 820-й. Представьте, это демонтировать нужно, причем старая труба лежит в лотковых каналах. Нужно это все достать, вывести железобетон, подготовиться сварщику, опорожнить систему, это же магистральный трубопровод и заполнить. А объем воды тоже приличный. Как можем, мы стараемся, чтобы людям больше было комфорта».

Спешат. Это и понятно. Сами же люди, и живут в таких же домах. И там тоже нужно трубы обслуживать. Из 14 дней, которые есть у коммунальщиков, такие работы могут занять «львиную долю». Конечно, их проводят не везде (не везде это нужно). Но везде нужно трубы «испытать». Что это такое и как вообще горячая вода попадает к нам в краны?

Вода греется до 60°C в отдельной замкнутой системе. И добавляется в холодную водопроводную. Отвечают за подогрев центральные теплопункты. Такие небольшие домики в большинстве дворов. Так вот, среди прочего нужно проверить и оборудование в этих домиках.

В первый день коммунальщики воду в системе остужают. Потому что, если вдруг авария – 60-градусный поток – риск для здоровья. Потом в трубах начинают поднимать давление – выдержат или нет? На тех участках, что не выдерживают, начинается большой ремонт. Трубы чинят и ещё раз испытывают.

К чему такие подробности? Когда вникаешь в процесс, становится понятно: каждый из 14 дней у коммунальщиков расписан, без дела они не сидят. Можно было бы этот срок сократить за счет ночных смен. Но тогда не будут спать окрестные дома. А так специалисты работают световой день до 21:00. И иногда даже при таком раскладе - времени в обрез.

Мировой опыт в этом вопросе, к сожалению, не поможет. Централизованное горячее водоснабжение нам досталось ещё с советских времён. В Европе все сплошь индивидуалисты. Везде – бойлеры в квартирах (это могут сделать и белорусы), либо отдельный котёл на многоквартирный дом (чтобы его установить, нужно согласие каждого жильца). И то, и другое стоит дорого, и платить за это самим жильцам, поэтому горячими ванными в мире развитого капитализма никто не увлекается.

Так что, если разобраться, 14 дней – не такой уж и большой срок. Взамен мы получаем свежее ТО теплосетей, хороший напор горячей воды из-под крана и не спешим подсчитывать суммы за потребление воды в жировке. Кстати, сроки обслуживания труб постепенно сокращаются, в следующем году обещают официально до 13 дней.

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