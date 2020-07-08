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Ученые назвали ключевую причину старения

08.07.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали ключевую причину старения

Ученые Бернского университета (Швейцария) выяснили ключевую причину старения. По мнению исследователей, все дело в висцеральном жире. Он находится в брюшной полости и способствует слабому хроническому воспалению, которое, в свою очередь, ускоряет появление возрастных заболеваний, а также ослабление иммунитета, сообщает журнал Nature Metabolism. 

Ключевую роль в патологическом процессе играют иммунные клетки – лейкоциты эозинофилы. Они есть в кровеносной системе, но исследователи обнаружили их в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Данные клетки защищают организм от многоклеточных паразитов, а также способствуют развитию аллергических заболеваний дыхательных органов. В брюшной полости эти клетки поддерживают местный иммунный гомеостаз.

Количество эозинофилов снижается с возрастом, а число провоспалительных макрофагов увеличивается. Брюшной жир из-за дисбаланса превращается в источник соединений, которые вызывают воспаление.

Ученые провели эксперименты на мышах. Исследования показали, что пересадка эозинофилов от молодых животных старым уменьшала воспаление и оказывала омолаживающее воздействие на состарившийся организм. В результате у пожилых животных улучшилась иммунная система и физическая форма.

ФОТО: svopi.ru

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Ученые Бернского университета (Швейцария) выяснили ключевую причину старения. По мнению исследователей, все дело в висцеральном жире. Он находится в брюшной...
 
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