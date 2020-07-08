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Наводнение в Украине: лопаты вместо вёсел — люди спасались как могли. Чем Беларусь помогла в трудной ситуации?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз сформировали в кратчайшие сроки и отправили утром 8 июля с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС. Общая масса гуманитарной помощи – 30 тонн.
Напомним, в результате ЧС, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины, три человека погибли, разрушены 110 километров дорог, уничтожены два десятка мостов.
Затопленные города и дома, поваленные мосты и деревья, перевернутые автомобили и погибшие люди. Это реальные кадры пострадавшей от непогоды Украины. К масштабному наводнению люди были не готовы. Да и разве к такому подготовишься? Оттого спасались как могли.
Вместо погреба бассейн, а в качестве передвижения там, где это, конечно, возможно, – подручные средства. В ход идут даже лопаты вместо весел.
Все вспоминают как страшный сон. Хотя, глядя на последствия, забыть сложно. Пострадали пять областей, особенно тяжелая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой. 22 июня здесь ввели чрезвычайные меры безопасности.
Всего под ударом стихии оказалось 165 населенных пунктов, полностью разрушено 110 километров дорог и 19 мостов. Три человека погибли: пожилая женщина утонула, упав в бурный ручей, скончались водитель и пассажир автомобиля, который смыло с дороги в реку. Еще один человек пропал без вести.
В самый пострадавший регион 7 июля прибыл и украинский лидер. Владимир Зеленский оценил обстановку и попросил другие страны откликнуться на помощь в ликвидации последствий наводнения.
Владимир Зеленский, президент Украины:
И уже утром 8 июля помощь в пострадавшие украинские районы отправилась из Беларуси. По поручению нашего Президента.
Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский лично встречались в Житомире в 2019 году на Форуме регионов Беларуси и Украины. Тет-а-тет главы государств общались впервые, но риторика уже была общей: два народа всегда будут вместе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В тяжелое для соседей время слово сдержали.
Кристина Федорович, корреспондент:
Наша страна протягивает руку помощи в трудной ситуации отнюдь не впервые. Белорусские спасатели регулярно помогают тушить пожары в Турции и даже в эти дни. Два борта Ми-8 уже совершили 31 полет и больше 100 раз сбросили воду. Авиаторы МЧС пробудут в Турции до конца октября.
В борьбе с природными ЧП наши спасатели стоят на страже во многих государствах не первый год. Так, авиация МЧС тушила лесные пожары в Греции, России, Латвии и Грузии, была задействована и в спасении от наводнения в Сербии.
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Наводнение в Украине: лопаты вместо вёсел — люди спасались как могли. Чем Беларусь помогла в трудной ситуации?
Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз сформировали в...
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