|
Раскрыли фальсификацию, селебрити попали в опалу из-за критики власти. Самое важное о выборах в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
За последние сутки стало известно о двух случаях, когда известные люди потеряли работу из-за своей позиции. Так, ведущего программы «Удача в придачу!» на ОНТ Дмитрия Кохно
Также
Наконец-то из заключения пришло первое письмо от Виктора Бабарико. В письме политик обращается к беларусам. Вот что он
Компания Tazeros Global Systems провела внушительное исследование о рейтинге лояльности кандидатов в президенты Беларуси, в том числе Александра Лукашенко, среди пользователей интернета. Анализ основывается на данных 6,93 миллиона беларуских юзеров, и это реальные люди. По
Уже, скорее всего, натыкались в интернете на видео от МВД, где мужчина, плача, дрожащим голосом просит прощения? Это 32-летний Александр Новик из Молодечно. Его задержали 3 июля после того, как он пришел в парк и сделал фото автозака, а вместе с ним – сотрудников милиции. На мужчину составили протокол о неподчинении милиции, позднее суд оштрафовал беларуса на 270 рублей. Затем МВД на своем сайте выкатило ролик, где Новик со слезами извиняется за свой проступок.
Мужчина
Минские власти запретили штабу Бабарико устроить встречу по поводу референдума об изменении Конституции по
Кто ещё метит в президентское кресло и уже ждёт официальной регистрации кандидатом
Шестеро человек:
Ключевые даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раскрыли фальсификацию, селебрити попали в опалу из-за критики власти. Самое важное о выборах в Беларуси
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)