Раскрыли фальсификацию, селебрити попали в опалу из-за критики власти. Самое важное о выборах в Беларуси

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

За последние сутки стало известно о двух случаях, когда известные люди потеряли работу из-за своей позиции. Так, ведущего программы «Удача в придачу!» на ОНТ Дмитрия Кохно лишили эфира на телеканале. Раньше, еще 23 июня, в Instagram Кохно выложил пост с возмущением в адрес задержаний людей, которые стояли в очереди в магазин Symbal.by. Дмитрий тогда написал, что в Беларуси творятся «ужасные вещи».

Также выяснилось , что в этом году «Славянский базар» пройдет без ведущих Дениса Дудинского и Катерины Раецкой. Причина сильно похожа на ситуацию с Кохно. Как полагает Денис, все дело в том, что он написал пост, резко осуждающий брутальные аресты омоновцами тех же людей из очереди в магазин Symbal.by. Если бы пару не сняли с фестиваля, в 2020-м Дудинский вел бы «Славянский базар» в 15 раз, а Раецкая – в пятый.

Наконец-то из заключения пришло первое письмо от Виктора Бабарико. В письме политик обращается к беларусам. Вот что он попросил вам передать .

Компания Tazeros Global Systems провела внушительное исследование о рейтинге лояльности кандидатов в президенты Беларуси, в том числе Александра Лукашенко, среди пользователей интернета. Анализ основывается на данных 6,93 миллиона беларуских юзеров, и это реальные люди. По ссылке подробно делимся результатами работы.

Уже, скорее всего, натыкались в интернете на видео от МВД, где мужчина, плача, дрожащим голосом просит прощения? Это 32-летний Александр Новик из Молодечно. Его задержали 3 июля после того, как он пришел в парк и сделал фото автозака, а вместе с ним – сотрудников милиции. На мужчину составили протокол о неподчинении милиции, позднее суд оштрафовал беларуса на 270 рублей. Затем МВД на своем сайте выкатило ролик, где Новик со слезами извиняется за свой проступок. Разобрались , что это было и законно ли публиковать такие видео (спойлер: юрист считает, категорически нет).

Мужчина обнаружил , что член участковой избирательной комиссии Заводского района Минска некая Татьяна Плащинская попала в УИК с фальсифицированными документами. Минчанин увидел, что якобы поставил за ее выдвижение в избирком свою подпись, но утверждает, что этого не делал. Более того, никакую Плащинскую он не знает, никогда ее не видел. Причем так говорит не только он, но и еще пять человек. Вместе они подали на Татьяну Плащинскую заявление в милицию.

Минские власти запретили штабу Бабарико устроить встречу по поводу референдума об изменении Конституции по весьма странной причине . Если помните, Виктор Бабарико выступил с инициативой провести референдум по возвращению Конституции 1994 года. Так политик предлагает беларусам вернуться к стране как к парламентско-президентской республике.

Кто ещё метит в президентское кресло и уже ждёт официальной регистрации кандидатом

Шестеро человек:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.