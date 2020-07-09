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Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в смертельном ДТП

09.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался признавать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался от признательных показаний по просьбе своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам правозащитник рассказал во время стрима на RT.

Адвокат пояснил, что за прошедшие 20 дней после смертельной аварии сторона защиты собрала достаточно доказательств невиновности Ефремова.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пересек двойную сплошную на Jeep Gran Cherokee, затем выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.  

Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

ФОТО: Кирилл Зыков / АГН «Москва»


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Актер Михаил Ефремов отказался от признательных показаний по просьбе своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам правозащитник рассказал во время стрима на RT....
 
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