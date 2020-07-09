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Пройти новым туристическим маршрутом предлагают гостям праздника «Купалье» в Александрии

09.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Пройти новым туристическим маршрутом предлагают гостям праздника «Купалье» в Александрии

Пройти новым туристическим маршрутом «Купальское кольцо» предлагают гостям республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет в Шклов­ском районе 11-12 июля. 

«В этом году для гостей республиканского праздника мы разработали новый туристический маршрут «Купальское кольцо». У туристов будет возможность познакомиться с богатой историей Шкловского района и посмотреть живописные места агрогородка Александрия и его окрестностей, — отметила Елена Карпенко. — Организованные группы смогут посетить Шклов, познакомиться с его историей и сфотографироваться у главного символа города — шкловского Огурца. После этого запланировано посещение агрогородка Александрия. Здесь расположена школа-музей, в которой учился Президент Беларуси Александр Лукашенко». В народе говорят, что если посидеть за партой Президента, можно ждать большого успеха в карьере.

Как отметила Елена Карпенко, за несколько лет праздник в Александрии стал настоящей визитной карточкой страны. Сюда приезжает много туристов из других стран. «Маршрут разработан так, чтобы не только показать достопримечательности района, но и познакомить иностранцев с колоритной белорусской культурой, традициями, укладом жизни. Кроме этого, туристы смогут посетить ОАО «Александрийское» и своими глазами увидеть, как работает одно из крупнейших сельхозпредприятий страны. Здесь можно будет посмотреть фруктохранилище, погулять по промышленному саду и узнать, как выращивают вешенки. Туристический маршрут будет интересен и жителям Беларуси — здесь можно узнать много нового о прошлом и насто­ящем страны».

После экскурсий и пеших прогулок туристы станут непосредственными участниками праздника «Купалье». Разнообразные мастер-классы по плетению венков, поиск «папараць-кветкі», народные гулянья и национальные танцы — туристы смогут окунуться в атмосферу белорусских традиций и самобытных обрядов.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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