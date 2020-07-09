Уходил в запои, выгонял жену из дома, встречался с другой. Обратная сторона «мажора» Павла Прилучного

Источник материала: Tut.by

Обсуждение новой пары "мажора" — Павла Прилучного и "папиной дочки" — Мирославы Карпович — тема номер один на всех светских порталах. Папарацци сбились с ног, охотясь за снимками влюбленных. Сама парочка через день делает многозначительные намеки в своих инстаграмах, под которыми читатели оставляют тысячи разного толка комментариев. Чем вызван такой невероятный интерес к роману популярного актера и не такой популярной актрисы?

Все дело в том, что еще пару месяцев назад Прилучный слыл «отличным семьянином, примерным мужем и отцом». В СМИ раскручивалась совсем иная история: безграничной семейной гармонии с женой — актрисой Агатой Муцениеце. Как вдруг пара стремительно расходится: Агата рыдает после того, как пьяный муж избивает ее и выгоняет из дому, дети напуганы, а поклонники растеряны. И через несколько недель — новый роман. Попробуем разобраться в этой странной ситуации.

«В моей жизни давно начался новый этап», — разоткровенничался на днях Павел Прилучный. Новому этапу предшествовали 9 лет брака, рождение двоих детей и красивая история любви. С будущей женой — Агатой Муцениеце — они познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». Там они по стечению обстоятельств играли возлюбленных. Экранные чувства моментально переросли в настоящие. Павел влюбился, по его же словам, с первого взгляда.

«То утро запомнила до мельчайших подробностей. По сценарию у нас с Пашей долгий поцелуй. Начинаем репетировать, он вдруг в своей манере громко заявляет режиссеру: «Не буду с ней целоваться!» — и уходит с площадки. Я в растерянности. Уж не знаю как, но режиссеру Олегу Асадулину удалось вернуть артиста. Позже он со смехом вспоминал: «Вы целуетесь в кадре, кричу: «Стоп, снято, отлично!» — а вы не слышите и все целуетесь, целуетесь… Ну сразу понял, что тут любовь!» — вспоминала Агата Муцениеце.

Вскоре Павел сделал предложение. Агата с радостью согласилась. «Пусть тебе кирпич на голову упадет!» — отреагировали Пашины фанатки. Кирпич не упал, свадьба — состоялась. Фанаткам пришлось перестроиться: отныне они стали горячими поклонниками обоих супругов.

Еще до окончания «Закрытой школы» Агата забеременела. Новость о первенце обрадовала будущего отца невероятно. На роды он отправился вместе с супругой. Услышав первый крик сына, разрыдался от счастья.

«По ночам в первые месяцы жизни Тимоша часто просыпался и плакал. Муж вставал, укачивал его. Ни разу не было такого, чтобы я с сыном сидела, а папа наш спал. Или вот, например, когда Прилучный снимался в картине «Мажор» в Киеве, мы с сыночком приехали к нему и жили в съемной квартире. Тимон — ранняя пташка. И Паша в свой единственный за неделю выходной рано утром одевал сына, брал коляску и шел гулять».

Что было дальше? Павел и Агата снимаются в совместных проектах и заводят семейный видеоблог «Прилучные будни». За их частной жизнью следит как минимум полстраны. Наблюдают за строительством их огромного дома в Подмосковье, подглядывают за Пашей на съемках новых кинохитов и поздравляют супругов со вторым ребенком — девочкой.

«Я надеюсь, что буду делать тебя счастливым еще миллион лет! И пусть наши дети тебя только радуют!» — писала Агата на своей странице в социальных сетях.

Безоблачное счастье лишь изредка омрачали страшные сцены ревности, которые Павел мог устроить Агате. Видел соперников в ее бывших парнях, мужчинах-приятелях и даже технических работниках на съемочной площадке. Она же, наоборот, относилась к потенциальным соперницам абсолютно спокойно. Ну был у Прилучного роман со звездой саги «Сумерки» Никки Рид. Голливудская дива даже татуировку в его честь сделала. Но это же было до Агаты. Зачем об этом вспоминать?

«Я молчу долго. Но когда совсем допекут — отвечу так, что мало не покажется. Слово за слово — и понеслось. Летят чашки и тарелки. В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили. Наутро заметали следы, ремонтировали. Паша просил прощения: ну что поделаешь, такой уж вспыльчивый. Ребенок, к счастью, ничего этого не видел, он гостил у моей мамы. И не увидит никогда, обещаю: скандалить при детях — последнее дело», — призналась однажды Агата.

К сожалению, дети стали невольными свидетелями родительских разборок. Хотя начиналось все достаточно прилично. В феврале 2020-го супруги сообщили о грядущем разводе в своих социальных сетях. Павел был скуп на эмоции: «Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать». По тексту Агаты было очевидно, что она в полной прострации:

«Я просто (хотела написать — девушка, потом вспомнила, что мне — 30 лет) женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы — навечно связаны, мы — написали красивую историю любви!».

Объявив о расставании, Агата надеялась (да и сейчас надеется) собрать их любовь по осколкам. У Прилучного были другие планы. Спустя два месяца он напивается и выгоняет Агату не только из своей жизни, но и из пока общего их дома. Вся в слезах, она выкладывает эмоциональный пост в интернете, понимая, что единственное ее оружие в данной ситуации — публичность.

«Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он в неадеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности. Просто знайте, что вот такой человек Павел. Представляете?»

И даже после этого она была готова его простить. Буквально во всех последних интервью Агаты любовь к Павлу звучит лейтмотивом. Он же упрямо хранит молчание. В поисках новостей от Прилучного СМИ внезапно раскапывают историю, которая, скорее всего, и стала поводом для развода идеальной пары. Оказалось, что у Павла в самом разгаре роман с партнершей по спектаклю — звездой сериала «Папины дочки» — Мирославой Карпович. Правда, каждый из них немедленно открестился от этих слухов, но доказательств связи с каждым днем становилось все больше.

Вот их заметили и сфотографировали на выходе из столичного торгового центра. А вот в интернете появилась сторис от общего друга, в кадре которого — Павел Прилучный, а за кадром — голос Мирославы. А вот снова сторис, на которой, помимо новоявленной пары, также замечены двое детей Павла — как раз сейчас все они отдыхают в Крыму. Поговаривают, что все эти «утечки» устраивает окружение Мирославы, чтобы привлечь внимание к актрисе пока что одной роли.

«Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на хейт. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность», — отреагировала на обвинения в разрушении чужой семьи Мирослава.

«В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие. Я такой же человек, как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же, как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на себя, свой дом, свое окружение и свою личную жизнь. Никогда не судите, предполагая, — вы не знали и не знаете обо мне ничего», — с раздражением написал у себя в соцсетях Прилучный.

В июне Павел и Агата официально развелись. Обошлось без унизительной дележки имущества. «Я не тот человек, который будет делить имущество. Даже если бы он забрал все, я бы сказала — ну и ладно. Жизнь не про имущество и не про коробки. Жизнь про любовь и взаимопонимание», — сказала Муцениеце. Но Павел Прилучный и не стал ничего отбирать. После такого красивого жеста поклонники вновь заговорили о том, что, возможно, еще и не все потеряно. Возможно. Но очевидно, что этот любовный треугольник еще не раз попадет в газетные заголовки.