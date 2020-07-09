Владимир Кульчицкий, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, замдиректора по научной и инновационной работе «Института физиологии НАН наук Беларуси»: за это время произошло много позитивных изменений и сейчас есть много разнообразных возможностей для работы ученых.
“Возможностей очень много. Другой вопрос – насколько сам человек хочет”.
Представительница Беларуси на детском конкурсе песни “Евровидение-2017” Хелена Мерааи высказалась о возможностях самореализации в Беларуси.
Источник: Официальный Telegram ОНТ.