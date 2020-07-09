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Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело

09.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело


В середине июня появилась информация о том, что около Гродно в реке массово гибнет рыба. Предположительно причиной мог стать и перегрев воды.

Однако результаты проб Берестовичанки показали высокое содержание химических веществ. Лабораторные исследования из нескольких мест в районе местной канализационной насосной станции также подтвердили, что содержание вредных веществ значительно выше нормы.

Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело

По факту загрязнения воды возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в Следственный комитет. 

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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