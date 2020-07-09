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Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако результаты проб Берестовичанки показали высокое содержание химических веществ. Лабораторные исследования из нескольких мест в районе местной канализационной насосной станции также подтвердили, что содержание вредных веществ значительно выше нормы.
По факту загрязнения воды возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в Следственный комитет.
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Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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