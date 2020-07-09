Порядочно и организованно провести уборку урожая: Леонид Заяц провел совещание с руководителями районов и аграриями Могилевской области

Источник материала: Кировец



Честно и порядочно отработать, слаженно и организованно провести уборочную кампанию, максимально учитывая советы, которые были озвучены учеными и практиками. Такие задачи поставил сегодня перед руководителями районов, предприятий переработки и аграриями Могилевщины председатель облисполкома Леонид Заяц во время совещания, посвященного предстоящей жатве.

Подготовке к уборочной уделялось немало времени, подчеркнул глава региона. У сельхозпредприятий и организаций было достаточно удобрений и топлива. Поспособствовала хорошему урожаю погода. Вскоре в область поступят еще 130 комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш». Поэтому основное требование – убрать все и без потерь, чтобы полностью рассчитаться с задолженностями и создать хороший запас.

«Ни одного зернышко без разрешения не должно уйти за пределы области, — предупредил Леонид Заяц. — Учитывая хорошие погодные условия и имеющиеся возможности нужно сделать все, чтобы качественно и в срок убрать выращенное, заготовить корма».

Председатель облисполкома подчеркнул особую важность мер по увеличению поголовья КРС. Этот вопрос будет взят руководителем региона на личный контроль. «В текущем году мы должны сформировать базу на следующий, — констатировал Леонид Заяц. – Только вкупе травянистые корма, концентраты, поголовье, технологии дадут нужный результат».

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