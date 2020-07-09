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Ещё один пациент излечился от ВИЧ. Это третий случай в истории

09.07.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ученые сообщили о новом полном излечении пациента от ВИЧ-инфекции. Речь идет о 36-летнем мужчине из Сан-Паулу. Его спасла агрессивная комбинация антиретровирусных лекарств и никотинамида (витамина В3). Это совсем свежая стратегия, придуманная для «вымывания» вируса из всех резервуаров в организме человека, пишут в журнале Science.

Мужчина, попросивший называть его «пациентом из Сан-Паулу», закончил терапию в 2019 году. С того времени ВИЧ в его крови больше не наблюдался. До чрезвычайно низких уровней опустилось и число антител. Последнее показывает: зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике нет. 

У большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь возрастает за пару недель. Хотя этого не произошло в случае с пациентом из Сан-Паулу, ученые пока сомневаются, исчез ли вирус навсегда. Они окончательно выяснят это, продолжив исследование.

На сегодняшний день за всю историю подвтердили лишь два случая полного выздоровления от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Однако это дорогой и рискованный подход, который не всегда срабатывает.

 
 
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Ученые сообщили о новом полном излечении пациента от ВИЧ-инфекции. Речь идет о 36-летнем мужчине из Сан-Паулу. Его спасла агрессивная...
 
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