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В Минске столкнулись KIA и мотоцикл: байкер в больнице

09.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, вечером 8 июля 23-летний водитель KIA Rio двигался по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. При разворотe на пересечении с улицей Бельского он столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.


Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.

 
Теги: Минск
 
 
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