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В Минске столкнулись KIA и мотоцикл: байкер в больнице
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске,
По данным следствия, вечером 8 июля 23-летний водитель KIA Rio двигался по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. При разворотe на пересечении с улицей Бельского он столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha.
В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.
Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.
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Следователи ищут очевидцев аварии.
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