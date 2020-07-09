В Минске столкнулись KIA и мотоцикл: байкер в больнице

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске, сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, вечером 8 июля 23-летний водитель KIA Rio двигался по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. При разворотe на пересечении с улицей Бельского он столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.





Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.