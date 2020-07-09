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В Гродненской области бесправник на Mitsubishi опрокинулся в кювет. Мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
Легковушка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель. Об этом
По информации инспекторов, ночью 8 июля 34-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что мужчина не имел прав и в этом году его уже задерживали за езду в пьяном виде.
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Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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