На прошлых выходных на стадионе «Озерный» футбольный клуб «Смолевичи» сыграл первый матч второго круга высшего дивизиона чемпионата Беларуси по футболу против брестского «Динамо».

Наша команда, как и в первом круге, не дала себя обыграть чемпиону. Напомним, в первом круге в Бресте «Смолевичи» сумели сотворить сенсацию и забрать очки у чемпиона, тогда игра завершилась ничьей 1:1.

Пройдя экватор чемпионата, «Смолевичи» набрали десять очков и находились на 15-й строчке турнирной таблицы, «Динамо» с 25 баллами разместились на шестой строчке.

Игра на «Озерном» началась с атак брестчан, которые вскоре воплотились в гол. «Смолевичи» же быстро реабилитировавшись, начали отыгрываться. Это не увенчалось успехом и на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу гостей.

Уже первые минуты второго тайма «Смолевичи» получили право на штрафной удар и успешно его реализовали, а вскоре сравняли счет.

Брестчане хотели вернуть преимущество, однако наши футболисты не сдавались. На 79-й минуте полузащитник «Смолевичей» заколотил мяч в ворота соперника и наша команда оказалась в преимуществе. Но уже через пару минут гости с пенальти пробили наши ворота. Встреча завершилась ничьей. «Смолевичи» выстояли и второй раз в сезоне забрали у брестчан очки.

Корр. «КС»