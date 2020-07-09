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Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Источник материала: СТВ
29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и поделилась результатами в популярной соцсети.
Задумка Юдельмис понравилась другим пользователям. Её ролики набирают от нескольких сотен тысяч до 11 миллионов просмотров. А какой вариант больше нравится вам: обычный или современный?
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29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и...
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