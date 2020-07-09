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Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время

09.07.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и поделилась результатами в популярной соцсети.

Задумка Юдельмис понравилась другим пользователям. Её ролики набирают от нескольких сотен тысяч до 11 миллионов просмотров. А какой вариант больше нравится вам: обычный или современный?

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Русалочка» и tiktok.com / vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Красавица и Чудовище» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Тарзан и Джейн» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Аладдин» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Золушка» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Мулан» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
Фото: кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» и instagram.com/vanotyarts

Кстати, недавно мы рассказывали о художнике, который рисует персонажей советских фильмов в японском стиле. Взглянуть на знакомые сцены под непривычным углом можно здесь.

Люди в материале: Юделмис Сан Эметерио, Yudelmis San Emeterio

 
 
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29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и...
 
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