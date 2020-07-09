Звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула в озере

Источник материала: ОНТ

Актриса Ная Ривера, известная зрителям по сериалу «Хор», погибла в США во время отдыха на озере Пиру, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 8 июля артистка каталась на катере и пропала без вести. Она отдыхала вместе со своим четырехлетним сыном Джози. По словам очевидцев, женщина решила искупаться и исчезла, ребенка нашли на лодке. Тревогу забили спустя три часа после того, как Ривера арендовала катер: люди с другого судна заметили, что ее лодка дрейфует, а ребенок спит на борту.

Полиция обнаружила спасательный жилет актрисы на катере, поэтому предположила, что женищина утонула во время купания.

Автомобиль актрисы был обнаружен на стоянке недалеко от озера.

Тело Риверы пока не нашли, идет поиск с вертолета и дрона.

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