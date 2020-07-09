Вот к каким последствиям может привести удар по горлу в футболе: видео из США

Источник материала: Tut.by

«Орландо Сити» 9 июля принимал «Интер Майами» в матче MLS. На 51-й минуте встречи произошел неприятный эпизод — защитник гостей Андрес Рейес в верховой борьбе отхватил от оппонента локтем и упал на газон.

20-летний футболист держался за горло и дергался — у парня возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут оказывали помощь, а после унесли на носилках в подтрибунку — игрок был в слезах.

«Орландо» в итоге победил со счетом 2:1. Три очка хозяевам голом на 97-й минуте принес Луиш Нани.