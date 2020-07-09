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Фирма-перевозчик пыталась незаконно ввезти в Россию около 18,5 тонн зелени и фруктов

09.07.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Поддельные документы на товар, свидетельства о регистрации авто и средства идентификации - грузовик двойник, вот только груз разный. Российская фирма-перевозчик пыталась незаконно ввезти на территорию России около 18,5 тонн зелени и фруктов. Сотрудники таможни остановили фуру на трассе Р21. По документам, которые предъявил шофер, он вез кабельные лотки - более 6,5 тонн. Отправитель - фирма в Германии, получатель - организация в России. На деле картина иная: в прицепе фрукты и овощи на сумму порядка 50 тысяч рублей. Помимо недействительных документов на товар, поддельными оказались свидетельства о регистрации грузовика и полуприцепа, а также таможенная пломба на грузовом отсеке. Машина оказалась двойником грузовика, который пересекал границу через пункт пропуска "Козловичи". И тот автомобиль действительно  следовал транзитом через Беларусь из Германии в Россию, перевозил кабельные лотки. Теперь большегруз задержан, на деньги перевозчика наложен арест. Начат административный процесс. Назначены необходимые экспертизы. 
 
 
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Поддельные документы на товар, свидетельства о регистрации авто и средства идентификации - грузовик двойник, вот только груз разный. Российская фирма-перевозчик...
 
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