Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фирма-перевозчик пыталась незаконно ввезти в Россию около 18,5 тонн зелени и фруктов Поддельные документы на товар, свидетельства о регистрации авто и средства идентификации - грузовик двойник, вот только груз разный. Российская фирма-перевозчик...

Поддельные документы на товар, свидетельства о регистрации авто и средства идентификации - грузовик двойник, вот только груз разный. Российская фирма-перевозчик пыталась незаконно ввезти на территорию России около 18,5 тонн зелени и фруктов. Сотрудники таможни остановили фуру на трассе Р21. По документам, которые предъявил шофер, он вез кабельные лотки - более 6,5 тонн. Отправитель - фирма в Германии, получатель - организация в России. На деле картина иная: в прицепе фрукты и овощи на сумму порядка 50 тысяч рублей. Помимо недействительных документов на товар, поддельными оказались свидетельства о регистрации грузовика и полуприцепа, а также таможенная пломба на грузовом отсеке. Машина оказалась двойником грузовика, который пересекал границу через пункт пропуска "Козловичи". И тот автомобиль действительно следовал транзитом через Беларусь из Германии в Россию, перевозил кабельные лотки. Теперь большегруз задержан, на деньги перевозчика наложен арест. Начат административный процесс. Назначены необходимые экспертизы.