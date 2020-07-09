ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Развитие отношений между Минском и Брюсселем зависит от того, как в Беларуси пройдут выборы

09.07.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Об этом в Европарламенте заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости уважения в Беларуси фундаментальных свобод, принципов демократии и прав человека. Кроме того, Боррель выразил надежду на получение приглашения для западных наблюдателей для наблюдения за выборами.

«Беларусь демонстрирует активное участие в Восточном партнерстве. Мы достигли определенных преимуществ для белорусских граждан благодаря визовому соглашению, которое вступило в силу 1 июля», — констатировал он.

При этом верховный представитель ЕС подчеркнул заинтересованность в более тесном экономическом сотрудничестве, а также подготовке двусторонних отношений.

«Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерживать белорусскую идентичность и независимость», — добавил Боррель.

В то же время, он подчеркнул, что развитие отношений «может быть основано только на позитивных шагах в демократизации, верховенстве закона, правах человек и фундаментальных свобод».

«Президентские выборы будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений», — заключил верховный представитель ЕС.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в Европарламенте заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели Минщины получили госнаграды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика