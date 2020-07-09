Развитие отношений между Минском и Брюсселем зависит от того, как в Беларуси пройдут выборы

Источник материала: Ежедневник

Об этом в Европарламенте заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости уважения в Беларуси фундаментальных свобод, принципов демократии и прав человека. Кроме того, Боррель выразил надежду на получение приглашения для западных наблюдателей для наблюдения за выборами.

«Беларусь демонстрирует активное участие в Восточном партнерстве. Мы достигли определенных преимуществ для белорусских граждан благодаря визовому соглашению, которое вступило в силу 1 июля», — констатировал он.

При этом верховный представитель ЕС подчеркнул заинтересованность в более тесном экономическом сотрудничестве, а также подготовке двусторонних отношений.

«Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерживать белорусскую идентичность и независимость», — добавил Боррель.

В то же время, он подчеркнул, что развитие отношений «может быть основано только на позитивных шагах в демократизации, верховенстве закона, правах человек и фундаментальных свобод».

«Президентские выборы будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений», — заключил верховный представитель ЕС.

