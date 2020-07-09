Наркотики, секс с Джеймсом Франко и «звериный вой»: новые подробности суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

Источник материала: Tut.by

Два дня назад в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в которой 57-летний Джонни Депп обвиняет свою 34-летнюю бывшую жену Эмбер Херд, а также издание The Sun, опубликовавшее статью, в которой актер описывался как «избивающий жену» человек. Уже сейчас ясно, что это дело скучным не будет, пишет spletnik.ru.

На второй день в суде рассматривали инцидент, произошедший между супругами на борту самолета, выполнявшего рейс из Бостона в Лос-Анджелес в мае 2014 года. Тогда Депп, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франко, а затем отключился в туалете самолета.

Депп отрицал то, что кричал, что Херд нравилось «трахаться на съемочной площадке», а также тот факт, что отпускал пошлые комментарии о ее интимных местах и допрашивал ее, был ли у нее секс с Франко.

— Это ее фантазии, — сказал актер.



Фото: reuters.com

Однако в суде была представлена аудиозапись, на которой актер буквально выл, словно дикое животное. В свою очередь, Джонни заявил, что выпивал он до полета, а его поведение было совсем не таким, в котором его обвиняют.

— Я рисовал эскизы в своем блокноте, — заявил он.

После этого адвокат The Sun, мисс Саша Уэсс, зачитала сообщение, которое Депп отправил своему другу Полу Беттани 30 мая 2014 года.

— Пил всю ночь, пока не забрал Эмбер, чтобы улететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Это мерзко, приятель. Несколько дней ничего не ел. Употреблял порошок. Выпил полбутылки виски, тысячи «ред буллов» с водкой, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, — прочитала она.





Депп утверждал, что он беспокоился о Франко, потому что его супруга описала актера как «жуткого и приставучего», когда она снималась с ним в комедии «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Она рассказала мне много плохого о Джеймсе Франко, что он пытался поцеловать ее и делал сексуальные намеки. Она сказала, что он был подонком и маньяком, или что-то в этом роде.

— Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось, — заявил Джонни.

Депп настойчиво отрицал, что вел себя агрессивно по отношению к жене и прилюдно оскорблял ее в самолете.

— При таких обстоятельствах я бы этого не сделал. Есть вероятность, что нечто подобное может сорваться с моих уст в зависимости от того, что она сказала бы до этого, но я не впадал в ярость во время полета, — сказал он.



Эмбер Херд. Фото: Reuters

Сегодня в суде также был продемонстрирован снимок, на котором Депп лежит без сознания на полу, а также фото, сделанное Эмбер Херд, на котором запечатлены виски, порошок, напоминающий кокаин, и коробка с таблетками с надписью «собственность ДД» в их доме в Лос-Анджелесе.

В суде актер не отрицал, что в его коробке был кокаин и он его употреблял, а также заявил, что Эмбер сама часто делила его на дозы и принимала сама. По его словам, Херд часто ревновала его и думала, что он ей изменяет, когда он, к примеру, решал остаться на ночь в гостинице.

При этом дочь Деппа Лили-Роуз считала, что Херд оказывала на него хорошее влияние и помогала ему бороться с пьянством.

— Да, тогда она так думала, — подтвердил он это в суде.

Что касается его сообщений Полу Беттани, в которых он писал, что сожжет жену, а потом изнасилует ее труп, чтобы убедиться, чтобы она мертва, или же утопит, чтобы убедиться, что она не ведьма, Депп ответил, что его чувство юмора немного своеобразно.