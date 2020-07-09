МНС: самый большой подоходный налог для физлица составил 10,6 млн рублей

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По словам представителя МНС, в текущем году подали налоговые декларации по подоходному налогу более 31 тыс. человек.

Что это значит?

К уплате было предъявлено более 76 млн рублей. «Наибольшая сумма налога, предъявленная гражданину, - 10,6 млн рублей», - сообщила Светлана Шевченко.

«Как правило, такие суммы получают в качестве доходов от дивидендов », - пояснила представитель МНС.

Замминистра напомнила также, что в этом году в соответствии с указом №143 «О поддержке экономики» срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля (изначально срок был до 31 марта). Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ряд налогоплательщиков оказались за границей, им надо было предоставить декларацию, а уложиться в срок они не могли. Более 2 тыс. человек представили декларации с 31 марта до 30 апреля и были освобождены от ответственности за несвоевременность их предоставления.

Светлана Шевченко также обратила внимание на то, что белорусы предварительно могут заполнить электронную декларацию.