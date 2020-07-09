Кормозаготовителям — подарки от профсоюза

Источник материала: Горецкий вестник





В эти горячие для аграриев дни, связанные с кормозаготовкой, с приятной миссией посещает сельхозорганизации района председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина. Она вручает Дипломы и денежные премии труженикам, занятым в данной кампании и достигшим в ней наилучших результатов.

От каждого хозяйства по решению директора, председателя первичной профсоюзной организации в райком профсоюза работников АПК были направлены ходатайства на двух лучших тружеников. Итак, 16 механизаторов будут отмечены по итогам кормозаготовки.

Начался марафон поздравлений в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника». Вчера там наградили Сергея Столярова, выполнившего на 26 июня подбор сенажной массы объемом 9022 т, а также Михаила Купалова, который произвел косьбу трав на площади 1600 га.









Сегодня Елена Чаплыгина побывала еще в двух сельхозорганизациях. В РУП «Учхоз БГСХА» поздравления принимали механизаторы Юрий Бурдуков и Николай Швайков. На 6 июля Юрий Бурдуков подобрал и измельчил на «Ягуаре» 9000 т зеленой массы на сенаж, а Николай Швайков на МТЗ-3022+ПС-60 перевез более 2800 т сенажа.





В КСУП «Племзавод Ленино» наградили Александра Малекнова и Валентина Баранова. По данным на 6 июля Александр Маленков на кормоуборочном комбайне КЗР-10 за 51 дней выполнил 5841 т (153%) на подборе зеленой массы на корм. Валентин Баранов на МТЗ-82+ПРФ-180 за 9 дней запрессовал сена 229 т (159%).



















Лидер райкома профсоюза работников АПК благодарила передовиков за добросовестный труд, достижения высоких производственных показателей на заготовке кормов 2020 года: «Создание прочной кормовой базы — залог эффективного и динамичного функционирования животноводческой отрасли района, укрепления финансового положения сельскохозяйственных предприятий и, в конечном итоге, повышения благополучия каждого труженика села».

Вместе с Еленой Чаплыгиной тружеников поздравляли и председатели первичных профсоюзных организаций хозяйств Екатерина Полякова из РУП «Учхоз БГСХА» и Лилия Романовская из КСУП «Племзавод Ленино». Во время встречи Елена Владимировна интересовалась вопросами по горячему питанию, средствам индивидуальной защиты, первичным средствам пожаротушения, а также прохождению работниками медицинских осмотров.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА