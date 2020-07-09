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Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Пономаренко и Бельского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля Kia при выполнении разворота столкнулся с мотоциклом, который ехал попутно. Водителя двухколесного с травмами госпитализировали.
Еще одно ДТП произошло на МКАД в районе улицы Франциска Скорины. Водитель Toyota не успел вовремя затормозить и совершил наезд на лося. Животное погибло, водитель не пострадал.
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Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Пономаренко и Бельского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель автомобиля Kia при...
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