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Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского

09.07.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Пономаренко и Бельского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского

Водитель автомобиля Kia при выполнении разворота столкнулся с мотоциклом, который ехал попутно. Водителя двухколесного с травмами госпитализировали.

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского

Еще одно ДТП произошло на МКАД в районе улицы Франциска Скорины. Водитель Toyota не успел вовремя затормозить и совершил наезд на лося. Животное погибло, водитель не пострадал.

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Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Пономаренко и Бельского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель автомобиля Kia при...
 
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