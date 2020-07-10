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В Сербии снова митинги. Но уже мирные

10.07.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии снова митинги. Но уже мирные

Акция, которая собрала несколько тысяч человек у здания скупщины в Белграде, продолжалась 8 часов. В отличие от предыдущих, этот митинг прошёл мирно. Обошлось без столкновений и беспорядков.

В Сербии снова митинги. Но уже мирные

Вероятно, активисты избрали такую тактику после выступления премьер-министра страны, которая объявила, что власти отказались от идеи введения комендантского часа, которая и стала причиной волнений. 

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Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в...
 
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