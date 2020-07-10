|
5 вещей, которые никому не идут
Источник материала: ОНТ
Можно долго спорить о том, кому идут каблуки, юбки-макси и мини, но есть вещи, которые не идут никому. Рассказываем о 5 предметах гардероба, от которых лучше отказаться.
1. Болеро
Болеро, сшитое из тонкого и растягивающегося трикотажа и из любой другой ткани, не может украсить ваш образ. Но зато с лёгкостью испортит вашу фигуру, разрезав её на 2 непропорциональные части.
2. Капри и бриджи
Этот предмет гардероба может сделать с вами то же самое, что и в предыдущем случае. Помимо этого, такой образ выглядит устаревшим и незаконченным. Лучше наденьте полноценные джинсы или шорты. Не нужно выбирать что-то среднее.
3. Микрошорты
Они противопоказаны обладательницам даже идеальных форм. Дело в том, что обнажённая часть ягодиц, выглядывающая из-под шорт, точно не придаст вашему образу изысканности и аккуратности.
4. Украшения для волос с искусственными цветами
Такой венок на голове из искусственных цветов очень сильно удешевляет образ. Поэтому лучше отказаться от таких деталей или заменить их на повязки.
5. Ажурные колготки
Дело в том, что ажурные колготки чёрного цвета заметно полнят и выглядят довольно вульгарно. Бежевый цвет не спасёт при этом ситуацию. Издали они будут выглядеть как пугающий дефект на ногах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно долго спорить о том, кому идут каблуки, юбки-макси и мини, но есть вещи, которые не идут никому. Рассказываем о 5 предметах гардероба, от которых лучше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)