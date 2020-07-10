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5 вещей, которые никому не идут

10.07.2020 12:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые никому не идут

Можно долго спорить о том, кому идут каблуки, юбки-макси и мини, но есть вещи, которые не идут никому. Рассказываем о 5 предметах гардероба, от которых лучше отказаться. 

1. Болеро

Болеро, сшитое из тонкого и растягивающегося трикотажа и из любой другой ткани, не может украсить ваш образ. Но зато с лёгкостью испортит вашу фигуру, разрезав её на 2 непропорциональные части. 




2. Капри и бриджи

Этот предмет гардероба может сделать с вами то же самое, что и в предыдущем случае. Помимо этого, такой образ выглядит устаревшим и незаконченным. Лучше наденьте полноценные джинсы или шорты. Не нужно выбирать что-то среднее.


3. Микрошорты

Они противопоказаны обладательницам даже идеальных форм. Дело в том, что обнажённая часть ягодиц, выглядывающая из-под шорт, точно не придаст вашему образу изысканности и аккуратности. 


4. Украшения для волос с искусственными цветами

Такой  венок на голове из искусственных цветов очень сильно удешевляет образ. Поэтому лучше отказаться от таких деталей или заменить их на повязки.


5. Ажурные колготки

Дело в том, что ажурные колготки чёрного цвета заметно полнят и выглядят довольно вульгарно. Бежевый цвет не спасёт при этом ситуацию. Издали они будут выглядеть как пугающий дефект на ногах.



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Можно долго спорить о том, кому идут каблуки, юбки-макси и мини, но есть вещи, которые не идут никому. Рассказываем о 5 предметах гардероба, от которых лучше...
 
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