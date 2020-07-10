|
Солигорчанин продал свое имущество и заявил в милицию о краже
10.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Недавно в милицию с заявлением о краже стиральной машины и холодильника обратился местный житель. В ходе разбирательства сотрудники милиции выяснили, что никакой кражи не было.
За несколько месяцев до этого солигорчанин попросту продал свое имущество знакомым, а после решил заявить о якобы совершенной краже. Теперь предприимчивому мужчине самому предстоит предстать перед судом.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 400 УК Республики Беларусь («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в милицию с заявлением о краже стиральной машины и холодильника обратился местный житель. В ходе разбирательства сотрудники милиции выяснили, что никакой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)