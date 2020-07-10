Солигорчанин продал свое имущество и заявил в милицию о краже

Источник материала: Слуцк Город

Недавно в милицию с заявлением о краже стиральной машины и холодильника обратился местный житель. В ходе разбирательства сотрудники милиции выяснили, что никакой кражи не было.

За несколько месяцев до этого солигорчанин попросту продал свое имущество знакомым, а после решил заявить о якобы совершенной краже. Теперь предприимчивому мужчине самому предстоит предстать перед судом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 400 УК Республики Беларусь («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).