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Как приготовить фаршированные перцы: классический рецепт – дешево и полезно
Источник материала: ОНТ
Фаршированные перцы – вкусное, ароматное блюдо, которое может разнообразить рацион даже тем, кто худеет и соблюдает принципы здорового питания. К тому же, сейчас самое время отправится на сезонный рынок за овощами, чтобы получить бюджетный, полезный и простой обед для всей семьи. Рассказываем, как приготовить фаршированные перцы максимально быстро.
Как сделать фарш:
Отварите до полуготовности 200 г риса. Натрите на мелкой терке одну-две крупные луковицы. Добавьте рис и лук в 1 кг мясного фарша. Посолите и положите специи по вкусу – черный молотый перец, хмели-сунели, молотый кориандр.
Как готовить блюдо:
Промойте 1 кг некрупных перцев, отрежьте у них верхушки и удалите семена. Плотно начините перцы фаршем и уложите их в кастрюлю объемом 3-5 л. Залейте водой до половины объема перцев, добавьте немного растительного масла, одну среднюю тертую морковь. Доведите воду до кипения, посолите блюдо по вкусу, закройте крышку и тушите на среднем огне около 30 минут. Затем добавьте томатную пасту и держите на огне еще около 10 минут.
Подавайте перцы со сметаной и молотым перцем.
Секреты приготовления:
1. Фарш для начинки можно взять любой на свой вкус: свиной, говяжий, куриный или смешанный. Есть вегетерианский вариант блюда с овощным фаршем – из капусты, кабачков, картофеля, чеснока, лука и риса.
2. Лук для фарша можно не натирать на терке, а мелко нарезать и обжарить вместе с одной тертой крупной морковью. Так начинка будет ароматнее.
3. Во время тушения в воду вместо томатной пасты можно добавить мелкопорезанные свежие помидоры – 2-3 шт.
4. Как вариант приготовления, блюдо можно запекать в духовке. Тогда нужно разрезать перцы вдоль напополам, выложить начинку. Поставьте перцы в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Затем посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё примерно 10 минут, пока сыр не расплавится.
Главное фото: SHUTTERSTOCK
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Фаршированные перцы – вкусное, ароматное блюдо, которое может разнообразить рацион даже тем, кто худеет и соблюдает принципы здорового питания. К тому же, сейчас...
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