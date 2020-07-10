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Один из выходов станции метро «Пушкинская» закроют до 31 июля
Источник материала: ОНТ
Один из выходов станции метро «Пушкинская» в Минске до 31 июля будет закрыт на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Полностью закрыт будет выход №1-1, выходящий на ул. Притыцкого по направлению к скверу им. Притыцкого. Ремонтные работы начнутся уже 13 июля.
Столичный метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
Фото: БЕЛТА
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Один из выходов станции метро «Пушкинская» в Минске до 31 июля будет закрыт на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. В связи с проведением...
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