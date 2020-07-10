Один из выходов станции метро «Пушкинская» закроют до 31 июля

Источник материала: ОНТ

Один из выходов станции метро «Пушкинская» в Минске до 31 июля будет закрыт на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В связи с проведением ремонтных работ, в период с 13 июля по 31 июля 2020 года будет полностью закрыт выход №1-1 станции «Пушкинская».

Приносим извинения пассажирам за временные неудобства. pic.twitter.com/PLsvDm7UMz — Минский метрополитен (@minskoemetro) July 10, 2020

Полностью закрыт будет выход №1-1, выходящий на ул. Притыцкого по направлению к скверу им. Притыцкого. Ремонтные работы начнутся уже 13 июля.

Столичный метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

Фото: БЕЛТА

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