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Кот зашипел на хозяина, но тот нашел необычный способ его успокоить

10.07.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ваш кот часто злится на вас, и вы не знаете, как его успокоить? Можете попробовать странный способ, который использовал парень из этого видео! Выглядит очень необычно, и, кажется, даже работает. Хотя реакцию кота нельзя описать словами — это надо видеть.

 
 
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