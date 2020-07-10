Кот зашипел на хозяина, но тот нашел необычный способ его успокоить

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Ваш кот часто злится на вас, и вы не знаете, как его успокоить? Можете попробовать странный способ, который использовал парень из этого видео! Выглядит очень необычно, и, кажется, даже работает. Хотя реакцию кота нельзя описать словами — это надо видеть.