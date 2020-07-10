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Николай Козеко: «Я счастлив, что смог реализовать себя как тренер»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Николай Козеко вспоминает, как зарождался фристайл в Беларуси, с какими сложностями пришлось столкнуться, а также как этот вид спорта развивается сейчас.
«Начинали мы вообще с нуля»
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Такого спортивного ядра для фристайла нет нигде
У нас не было своей базы очень долгие годы. В 2015 году, когда вступил этот аквапарк, у нас образовался свой дом. Аквапарков в мире много, но такого спортивного ядра, который внутри создан для фристайла, нет нигде. Во многих странах есть, но под открытым воздухом.
К сожалению, приходится ездить в страны, где есть ледники. Это Австрия, Швейцария, где рано становится прохладно, – это Финляндия, сейчас рассматриваем Россию, Красноярск.
Если мы хотим конкурентоспособно развивать спорт, дешевым это не может быть
Это все финансируется государством?
Николай Козеко:
«Сейчас много приходит детей на занятия к нам»
Сейчас много приходит детей на занятия к нам. Учим их всему: и плаванию, и акробатике, и гимнастике, и кататься на горных лыжах. Элита, которая продолжает заниматься, переходит во фристайл.
Наша национальная команда вышла на такой уровень, что на плохой экипировке мы просто не имеем права выступать. Хорошая экипировка стоит больших денег. Много приходится закупать за границей.
По нашим результатам я никогда не слышал, что «на вас потратили столько денег, а вы ни черта не сделали». Здесь плюсы с минусом сходятся, дебет с кредитом сошелся.
«Я счастлив, что смог реализовать себя как тренер в достаточно сложный жизненный период нашей страны»
Многие нам завидуют. Я доволен, я счастлив, что смог реализовать себя как тренер в достаточно сложный жизненный период нашей страны, когда шло формирование нас как государства, как спортивной нации.
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Новости Беларуси. Николай Козеко вспоминает, как зарождался фристайл в Беларуси, с какими сложностями пришлось столкнуться, а также как этот вид спорта...
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