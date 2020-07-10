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«Славные». Чем уникальны группы разведчиков, которые переходили линию фронта с 1942 года

10.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Славные». Чем уникальны группы разведчиков, которые переходили линию фронта с 1942 года

9 февраля 1942 года отряд под руководством Шестакова перешел линию фронта в тыл к немцам для выполнения спецзадания правительства. Отряд состоял из 50 бойцов, хорошо обученных, выносливых и преданных родине. Кроме этого, в своем распоряжении отряд имел спортсменов (13 человек). Например, Константина Мадэя, чемпиона Москвы по плаванию.

«Славные». Чем уникальны группы разведчиков, которые переходили линию фронта с 1942 года

Спецгруппы возглавляли хорошо подготовленные чекисты, некоторые из них уже имели боевой опыт. «Славные» уникальны еще и тем, что, помимо офицеров госбезопасности, туда входили известные спортсмены. Как правило, выброска в тыл врага осуществлялась десантированием, однако «Славные» пересекли линию фронта на лыжах.

«Славные». Чем уникальны группы разведчиков, которые переходили линию фронта с 1942 года

Татьяна Васильева, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Появился отряд Шестакова. Мы с ними связались, они к нам приходили в разведку, наши ребята ходили. И мы перешли в отряд Шестакова. Отряд разрастался, приходили. Мы вскоре перешли в Беларусь, сюда, в Могилевскую область.   

Люди в материале: Татьяна Васильева

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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