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Новые фото в Instagram обеспечены. В Dreamland прошел атмосферный фестиваль водных фонариков

11.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в парке Dreamland прошел первый день фестиваля водных фонариков. Десятки минчан собрались на Орловской, 80, чтобы под музыку запустить в воду светящиеся цветки лотоса и фонарики в форме куба. Необходимую атмосферу обеспечили сумерки, музыканты и файер-шоу. Если вас интересуют новые фото в Instagram, фестиваль продолжится сегодня и завтра.













Стоимость билета сегодня и завтра — 10 рублей, фонарики включены. Мероприятие начнется в 20.30, запуск фонариков намечен на 22.30. Для гостей споет оперная певица, а также другие вокалисты; сыграет саксофонист, трубач и скрипач. Шоу покажет театр огня и профессиональная танцовщица. Гостей будут развлекать мимы.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в парке Dreamland прошел первый день фестиваля водных фонариков. Десятки минчан собрались на Орловской, 80, чтобы под музыку запустить в воду светящиеся цветки...
 
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