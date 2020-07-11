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Новые фото в Instagram обеспечены. В Dreamland прошел атмосферный фестиваль водных фонариков
Источник материала: Tut.by
Вчера в парке Dreamland прошел первый день
Стоимость билета сегодня и завтра — 10 рублей, фонарики включены. Мероприятие начнется в 20.30, запуск фонариков намечен на 22.30. Для гостей споет оперная певица, а также другие вокалисты; сыграет саксофонист, трубач и скрипач. Шоу покажет театр огня и профессиональная танцовщица. Гостей будут развлекать мимы.
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Вчера в парке Dreamland прошел первый день фестиваля водных фонариков. Десятки минчан собрались на Орловской, 80, чтобы под музыку запустить в воду светящиеся цветки...
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