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Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

11.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта одного из дворов по улице Короля снесли детскую площадку и вырубили несколько старых деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественное обсуждение по благоустройству дворовой территории прошло два года назад. А в мае рабочие приступили к реализации идей.

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

Однако некоторые жильцы капремонтом недовольны. Например, вместо привычной детской площадки появилась парковка, исчезли кусты и скамейки. А на месте срубленных деревьев вымостили плиткой дорогу.

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

Артём Лобко, заместитель главы администрации Московского района:
Проектом предусмотрено устройство дополнительных торшеров освещения и дополнительных парковочных мест. Будет выполнено устройство достаточно большой детской площадки. Еще дополнительно будет высажено 15 деревьев.

Люди в материале: Артем Лобко

 
 
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Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта одного из дворов по улице Короля снесли детскую площадку и вырубили несколько старых деревьев, сообщили в программе...
 
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