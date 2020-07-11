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«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборка календулы – труд исключительно ручной. Техникой так чисто цветки не собрать. На сезонную работу привлекают местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьник Дмитрий Полозков не упустил шанс поработать и заработать на каникулах. Ради мечты о новом мопеде есть смысл каждому цветочку поклониться.
Дмитрий Полозков, житель агрогородка Малое Можейково:
Оплата за каждый собранный килограмм. Поэтому на работу стараются выйти с самого утра, когда цветки напитаны влагой. В хозяйстве и не против такой хитрости. Календулу надо убрать в сжатые сроки – ведь она быстро отцветает. Упущенное время – потеря денег. После сушки на специальной линии ноготки упакуют и отправят в белорусские и зарубежные аптеки.
Геннадий Коледа, главный агроном КСУП «Совхоз «Большое Можейково»:
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«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле
Новости Беларуси. Уборка календулы – труд исключительно ручной. Техникой так чисто цветки не собрать. На сезонную работу привлекают местных жителей, сообщили в...
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