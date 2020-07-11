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«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды помогает отцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через месяц она сменит форму хлебороба на белый халат. Девушка – молодой специалист, фельдшер. А пока – любимое хобби.
Наталья Баклага, помощник комбайнера филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Владимир Баклага, комбайнер филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
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«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится
Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды...
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