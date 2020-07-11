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«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

11.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды помогает отцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Через месяц она сменит форму хлебороба на белый халат. Девушка – молодой специалист, фельдшер. А пока – любимое хобби.

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Наталья Баклага, помощник комбайнера филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Мне нравится тем, что я могу здесь и работать, и помогать папе. Здесь поля, здесь кругом свежий воздух. Это и полезно для здоровья, и у меня всегда отличное настроение, когда прихожу с работы. Всегда.

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«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Владимир Баклага, комбайнер филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Я не жалею, что сюда пошел. Дочке обещал, что куплю машину за уборку – свое слово я сдержал.

Люди в материале: Галина Буро, Наталья Баклага, Владимир Баклага

 
 
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Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды...
 
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