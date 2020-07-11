ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьера в кино, стритфуд и много красоты. Куда сходить 11 и 12 июля в столице?

11.07.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже точно решили, что не будете просиживать выходные дома? Тогда этот гид для вас. AFISHA.TUT.BY собрала несколько мероприятий на свежем воздухе в Минске и рядом с городом, чтобы уикенд 11 и 12 июля прошел насыщенно. В программе — еда, экстрим, кинопремьера, бесплатная ярмарка и много красоты. Так чем заняться в столице в выходные?

Попробовать новые сеты в «Песочнице»


Фото: предоставлено администрацией «Песочницы»

В «Песочницу» — одну из главных площадок города под открытым небом — подвезли новые сеты. Дело в том, что создатели локации придерживаются мнения, что все лето кормить минчан одним и тем же — плохая идея. Посмотрите, какой стритфуд за 8 рублей можно купить с начала июля до 2 августа. Помимо сетов фудтраки готовят и другую еду.

Кстати, в воскресенье на летней площадке пройдет чемпионат по игре Mortal Kombat — вдруг вам интересно. Для участия, правда, нужно зарегистрироваться. Пройдет турнир 12 июля в 12.00, участвовать смогут только те, кому больше 18 лет. А вход свободный.

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00
Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)
Сколько: вход свободный, а сеты — по 8 рублей

Закупиться на летнем «Горошек-маркете»


Если уж пришли в «Песочницу», далеко не уходите. В субботу и воскресенье здесь будет проходить бесплатная ярмарка изделий ручной работы «Горошек-маркет». Это место, где можно найти необычный подарок себе или близким, познакомиться с увлеченными своим делом людьми и вдохновиться атмосферой большого городского праздника.

Приходите сюда за новой парой сережек или кружкой с забавным принтом, за вязаными игрушками для детей или милой керамикой. Здесь же будут продавать экологичные шоперы, сшитые вручную, ароматные саше и много других интересных вещиц, сделанных с любовью.

Когда: 11 и 12 июля, 12.00 — 22.00
Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)
Сколько: бесплатно

Полюбоваться водными фонариками


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В эти выходные в Минске проходит фестиваль водных фонариков — похоже, одно из самых романтичных событий лета. На это время столичный парк Dreamland превратится в царство рукотворных лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под сопровождение классических мелодий.

На территории фестиваля для гостей устроят импровизированный концерт, участие в котором примут скрипачи, оперные исполнители и театр огня. Кульминацией события станет запуск на водную гладь фонариков. Билеты продают по 10 рублей, в стоимость
включен комплект из двух фонариков, которые гости опустят на воду, предварительно загадав желание.

Когда: 11 и 12 июля, 21.30 — 23.00
Где: Dreamland (ул. Орловская, 80)
Сколько: 10 рублей (билеты приобретаются при входе)

Стать гостем фестиваля красок


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Фестивали красок еще существуют! Один из них — ColorFest — пройдет в выходные в Минске. Из года в год этот фест собирает в одном месте сотни людей, которые могут хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. Кроме этого, гостей ожидает много музыки и живого общения (пусть и в масках).

Организаторы уточняют, что краска сертифицирована и безопасна для здоровья.

Когда: 11 и 12 июля, 15.00
Где: Dreamland (ул. Орловская, 80)
Сколько: 5 рублей

Прогуляться по Ботаническому саду


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уверены, что большинство минчан вообще никогда не были в столичном Ботаническом саду, а большая часть молодежи если и была, то только на каких-нибудь фестивалях, которые здесь проводятся. А ведь это оазис в центре города, билет куда стоит всего 8 рублей.

Так что, если в эти выходные вы хотели выехать за город и подышать свежим воздухом, но что-то лень, подумайте о походе в Ботанический. Как минимум уйма лайков в Instagram после похода вам обеспечена. Как максимум — драгоценное душевное спокойствие.

Когда: все выходные, ландшафтная зона: 10.00 — 21.00, экспозиционная оранжерея: 10.00 — 19.00
Где: ул. Сурганова, 2в
Сколько: 8 рублей, льготный билет — 4 рубля

Подрифтовать на картинге


Фото предоставлено организаторами

Недавно в столице после перезапуска заработал новый картинг-клуб под открытым небом. Это 400-метровая асфальтированная трасса для покатушек на свежем воздухе, с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Гостям предлагают прокатиться на современных французских картах, которые считаются одними из лучших в мире. Каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.

К слову, тем, кто любит экстрим, но при этом хочет сэкономить, AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20% при покупке билетов на картинг онлайн.

Когда: 10.00−23.00
Где: пр-т Дзержинского, 91
Сколько: в выходные — 20 рублей (со скидкой получится 16 рублей)

Купить билет со скидкой 20%

Съездить в кино на премьеру


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Да, это свершилось. Теперь смотреть в кино можно не только те фильмы, которые уже были в прокате, но и абсолютно новые картины. Одной из первых премьер в репертуарах минских киносетей стала лента «Мисс плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли. Напомним, что смотреть кино в нынешних условиях безопаснее все-таки в автокинотеатрах. Например, в Silver Screen Drive-in — премьеру здесь также показывают.

Сюжет переносит зрителя в Англию 1970-х — эпоху сексуальной революции и поисков новой свободы. Миллионы восторженных зрителей, вспышки фотокамер, шикарные наряды и секси-купальники — на лондонский подиум выходят топ-модели со всего света. И тут в сияющий огнями Альберт-холл врывается группа девушек.

Когда: все выходные
Где: автокинотеатр Silver Screen Drive-in, кинотеатры , , все Silver Screen, , оба «АртКинотеатра»,
Сколько: от 6 рублей

Расписание и билеты

Выпить кофе на летней террасе


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вам сложно представить свою жизнь без общепита, порекомендуем в кафе и ресторанах пока что занимать места на летних террасах.

Сходить в выходные на кофе можно куда угодно, но для тех, кто охотится именно на новые заведения, напомним, что на днях на Карла Маркса открылся новый итальянский ресторан Da Claudio — «У Клаудио». Его шеф-повар и совладелец — итальянец Клаудио Роса, он давно живет в Беларуси и работал в La Scala Trattoria Ignazio и L’angolo Italiano. Каким получился ресторан и что там обязательно нужно попробовать, мы уже рассказывали.

Хотите в выходные выехать за город? Уже сегодня, 11 июля, стартует один из крупнейших фестивалей лета в Могилевской области. Он продлится два дня в агрогородке Александрия Шкловского района. Вот тут мы делимся подробной афишей праздника и расписанием движения поездов и автобусов.

Читайте также
Николая Лукашенко заметили в скандальном ресторане «Лебяжий»
Час аренды — 210 рублей. В Минске откроется первая студия подводной фото- и видеосъемки

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже точно решили, что не будете просиживать выходные дома? Тогда этот гид для вас. AFISHA.TUT.BY собрала несколько мероприятий на свежем воздухе в Минске и рядом с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети подземелья. Белорусский пассажирский шахтный транспорт и подземная новинка МТЗ.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика