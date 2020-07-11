Премьера в кино, стритфуд и много красоты. Куда сходить 11 и 12 июля в столице?

Источник материала: Tut.by

Уже точно решили, что не будете просиживать выходные дома? Тогда этот гид для вас. AFISHA.TUT.BY собрала несколько мероприятий на свежем воздухе в Минске и рядом с городом, чтобы уикенд 11 и 12 июля прошел насыщенно. В программе — еда, экстрим, кинопремьера, бесплатная ярмарка и много красоты. Так чем заняться в столице в выходные?

Попробовать новые сеты в «Песочнице»



Фото: предоставлено администрацией «Песочницы»

В «Песочницу» — одну из главных площадок города под открытым небом — подвезли новые сеты. Дело в том, что создатели локации придерживаются мнения, что все лето кормить минчан одним и тем же — плохая идея. Посмотрите , какой стритфуд за 8 рублей можно купить с начала июля до 2 августа. Помимо сетов фудтраки готовят и другую еду.

Кстати, в воскресенье на летней площадке пройдет чемпионат по игре Mortal Kombat — вдруг вам интересно. Для участия, правда, нужно зарегистрироваться . Пройдет турнир 12 июля в 12.00, участвовать смогут только те, кому больше 18 лет. А вход свободный.

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00

Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: вход свободный, а сеты — по 8 рублей

Закупиться на летнем «Горошек-маркете»





Если уж пришли в «Песочницу», далеко не уходите. В субботу и воскресенье здесь будет проходить бесплатная ярмарка изделий ручной работы «Горошек-маркет». Это место, где можно найти необычный подарок себе или близким, познакомиться с увлеченными своим делом людьми и вдохновиться атмосферой большого городского праздника.

Приходите сюда за новой парой сережек или кружкой с забавным принтом, за вязаными игрушками для детей или милой керамикой. Здесь же будут продавать экологичные шоперы, сшитые вручную, ароматные саше и много других интересных вещиц, сделанных с любовью.

Когда: 11 и 12 июля, 12.00 — 22.00

Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: бесплатно

Полюбоваться водными фонариками



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В эти выходные в Минске проходит фестиваль водных фонариков — похоже, одно из самых романтичных событий лета. На это время столичный парк Dreamland превратится в царство рукотворных лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под сопровождение классических мелодий.

На территории фестиваля для гостей устроят импровизированный концерт, участие в котором примут скрипачи, оперные исполнители и театр огня. Кульминацией события станет запуск на водную гладь фонариков. Билеты продают по 10 рублей, в стоимость

включен комплект из двух фонариков, которые гости опустят на воду, предварительно загадав желание.

Когда: 11 и 12 июля, 21.30 — 23.00

Где: Dreamland (ул. Орловская, 80)

Сколько: 10 рублей (билеты приобретаются при входе)

Стать гостем фестиваля красок



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Фестивали красок еще существуют! Один из них — ColorFest — пройдет в выходные в Минске. Из года в год этот фест собирает в одном месте сотни людей, которые могут хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. Кроме этого, гостей ожидает много музыки и живого общения (пусть и в масках).

Организаторы уточняют, что краска сертифицирована и безопасна для здоровья.

Когда: 11 и 12 июля, 15.00

Где: Dreamland (ул. Орловская, 80)

Сколько: 5 рублей

Прогуляться по Ботаническому саду



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уверены, что большинство минчан вообще никогда не были в столичном Ботаническом саду, а большая часть молодежи если и была, то только на каких-нибудь фестивалях, которые здесь проводятся. А ведь это оазис в центре города, билет куда стоит всего 8 рублей.

Так что, если в эти выходные вы хотели выехать за город и подышать свежим воздухом, но что-то лень, подумайте о походе в Ботанический. Как минимум уйма лайков в Instagram после похода вам обеспечена. Как максимум — драгоценное душевное спокойствие.

Когда: все выходные, ландшафтная зона: 10.00 — 21.00, экспозиционная оранжерея: 10.00 — 19.00

Где: ул. Сурганова, 2в

Сколько: 8 рублей, льготный билет — 4 рубля

Подрифтовать на картинге



Фото предоставлено организаторами

Недавно в столице после перезапуска заработал новый картинг-клуб под открытым небом. Это 400-метровая асфальтированная трасса для покатушек на свежем воздухе, с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Гостям предлагают прокатиться на современных французских картах, которые считаются одними из лучших в мире. Каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.

К слову, тем, кто любит экстрим, но при этом хочет сэкономить, AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20% при покупке билетов на картинг онлайн.

Когда: 10.00−23.00

Где: пр-т Дзержинского, 91

Сколько: в выходные — 20 рублей (со скидкой получится 16 рублей) Купить билет со скидкой 20%

Съездить в кино на премьеру



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Да, это свершилось. Теперь смотреть в кино можно не только те фильмы, которые уже были в прокате, но и абсолютно новые картины. Одной из первых премьер в репертуарах минских киносетей стала лента «Мисс плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли. Напомним, что смотреть кино в нынешних условиях безопаснее все-таки в автокинотеатрах. Например, в Silver Screen Drive-in — премьеру здесь также показывают.

Сюжет переносит зрителя в Англию 1970-х — эпоху сексуальной революции и поисков новой свободы. Миллионы восторженных зрителей, вспышки фотокамер, шикарные наряды и секси-купальники — на лондонский подиум выходят топ-модели со всего света. И тут в сияющий огнями Альберт-холл врывается группа девушек.

Выпить кофе на летней террасе



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вам сложно представить свою жизнь без общепита, порекомендуем в кафе и ресторанах пока что занимать места на летних террасах.

Сходить в выходные на кофе можно куда угодно, но для тех, кто охотится именно на новые заведения, напомним, что на днях на Карла Маркса открылся новый итальянский ресторан Da Claudio — «У Клаудио». Его шеф-повар и совладелец — итальянец Клаудио Роса, он давно живет в Беларуси и работал в La Scala Trattoria Ignazio и L’angolo Italiano. Каким получился ресторан и что там обязательно нужно попробовать, мы уже рассказывали .

Хотите в выходные выехать за город? Уже сегодня, 11 июля, стартует один из крупнейших фестивалей лета в Могилевской области. Он продлится два дня в агрогородке Александрия Шкловского района. Вот тут мы делимся подробной афишей праздника и расписанием движения поездов и автобусов.

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