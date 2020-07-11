Источник материала: Новости Волковыска

На протяжении последних трех лет в Беларуси снижалось количество людей, живущих бедно, что связано с постепенным восстановлением экономики страны после кризиса 2015-2016 годов. Однако за чертой бедности все еще находится каждый пятый житель страны, следует из исследования BEROC.

Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль изучил уровень благосостояния населения Беларуси и обнаружил, что в 2019 году уровень абсолютной бедности снизился на 2,4 процентных пункта – с 23,9% до 21,5% от общей численности населения. Годом ранее количество малообеспеченных сократилось на 6,6 процентных пункта.

Среди регионов самой бедной остается Могилевская область – в 2019 году там был 31% малообеспеченных жителей. За последний год этот показатель вырос и в Минске – с 8,6% до 13,1% и в Витебской области – с 25% до 27% населения.

Уменьшилось количество бедных в Минской и Гродненской областях – с 25,4% до 17,8% и с 23,1% до 17% соответственно.

Нынешний экономический кризис грозит резким увеличением доли бедного населения в основном за счет наиболее уязвимых групп: это дети, многодетные семьи и жители сельской местности.

Тем временем согласно официальной статистике, количество малообеспеченных в Беларуси в 2019 году составляло всего 5%. Разница может быть связана с различием в методологии исследования.