ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прозрачные ткани, модели 50+ и VIP-гости. Как прошла первая белорусская fashion-тусовка в условиях пандемии

11.07.2020 08:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый желающий. Насладиться вечером смогли блогеры, представители СМИ и партнеры дизайнеров. Обывателям, далеким от модной песочницы, была предоставлена возможность наблюдать за действом онлайн — сразу два портала вели прямую трансляцию шоу.

Организаторы позаботились о безопасности гостей: на входе пришедшим дарили маски из натурального льна от Historia Naturalis.


Показ этого бренда открывал вечер. Дизайнеры Historia Naturalis представили завораживающую своей легкостью коллекцию. Необычные сарафаны, струящиеся платья и нежные костюмы отлично вписывались в антураж цветущего сада.







К слову о масках: несмотря на хлопоты организаторов, немногие гости решили себя обезопасить. Большинство приглашенных непринужденно общались, пренебрегая рекомендациями врачей. Зато те немногие, кто были в масках, сделали из них не просто средство защиты, а стильный аксессуар.


Например, госпожа посол Австрии Алоизия Вергеттер выбрала для мероприятия хлопковую маску в цветах национального флага авторства известного дизайнера Натальи Ляховец.

Встречались и более креативные маски, как эта — сплошь усыпанная цветами.


Стоит отметить, что большая часть гостей поддержала заявленный дресс-код и выбрала для мероприятия луки, вдохновленные языческим праздником Купалья. В образах встречались нотки этники: льняные платья и венки.




Фишкой самих показов стало то, что коллекции состояли из традиционных для нашей культуры элементов: льна, натуральных цветов и, конечно же, понятных белорусам этнических символов.

Дизайнер Наталья Косторома расширила концепт вечера и задействовала в показе моделей разного возраста. Девушки, демонстрирующие наряды, были разными по «фактуре», но их объединяла естественная красота и смелость.





Вместе с работами уже известных дизайнеров была представлена дебютная коллекция дизайнера Ирины Ромбак «Васильковая».



По креативу представленных моделей «Васильковая» однозначно проигрывала коллекциям «титанов» и была скучной. Стилизация показа также оказалось недостаточно продуманной: на фоне цветущего сада эта одежда казалась чем-то инородным. Новичку отечественной моды есть над чем поработать.

После показов гостей развлекали розыгрышами подарков и шампанским.


Слева — бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич

Пришедшие гуляли по саду и вели светские разговоры. Вечер получился камерным, но приятным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
«После дождя на парковку не заехать: можно утонуть». Новые достижения сервиса «Ямы Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика