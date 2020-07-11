Прозрачные ткани, модели 50+ и VIP-гости. Как прошла первая белорусская fashion-тусовка в условиях пандемии

Источник материала: Tut.by

Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый желающий. Насладиться вечером смогли блогеры, представители СМИ и партнеры дизайнеров. Обывателям, далеким от модной песочницы, была предоставлена возможность наблюдать за действом онлайн — сразу два портала вели прямую трансляцию шоу.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу , фэшн-редактор LADY.TUT.BY , фэшн-редактор LADY.TUT.BY

Организаторы позаботились о безопасности гостей: на входе пришедшим дарили маски из натурального льна от Historia Naturalis.





Показ этого бренда открывал вечер. Дизайнеры Historia Naturalis представили завораживающую своей легкостью коллекцию. Необычные сарафаны, струящиеся платья и нежные костюмы отлично вписывались в антураж цветущего сада.

























К слову о масках: несмотря на хлопоты организаторов, немногие гости решили себя обезопасить. Большинство приглашенных непринужденно общались, пренебрегая рекомендациями врачей. Зато те немногие, кто были в масках, сделали из них не просто средство защиты, а стильный аксессуар.





Например, госпожа посол Австрии Алоизия Вергеттер выбрала для мероприятия хлопковую маску в цветах национального флага авторства известного дизайнера Натальи Ляховец.

Встречались и более креативные маски, как эта — сплошь усыпанная цветами.





Стоит отметить, что большая часть гостей поддержала заявленный дресс-код и выбрала для мероприятия луки, вдохновленные языческим праздником Купалья. В образах встречались нотки этники: льняные платья и венки.













Фишкой самих показов стало то, что коллекции состояли из традиционных для нашей культуры элементов: льна, натуральных цветов и, конечно же, понятных белорусам этнических символов.

Дизайнер Наталья Косторома расширила концепт вечера и задействовала в показе моделей разного возраста. Девушки, демонстрирующие наряды, были разными по «фактуре», но их объединяла естественная красота и смелость.

















Вместе с работами уже известных дизайнеров была представлена дебютная коллекция дизайнера Ирины Ромбак «Васильковая».









По креативу представленных моделей «Васильковая» однозначно проигрывала коллекциям «титанов» и была скучной. Стилизация показа также оказалось недостаточно продуманной: на фоне цветущего сада эта одежда казалась чем-то инородным. Новичку отечественной моды есть над чем поработать.

После показов гостей развлекали розыгрышами подарков и шампанским.



Слева — бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич

Пришедшие гуляли по саду и вели светские разговоры. Вечер получился камерным, но приятным.