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«После дождя на парковку не заехать: можно утонуть». Новые достижения сервиса «Ямы Беларуси»

11.07.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние недели коллекция сервиса «Ямы Беларуси» пополнилась новыми фотографиями. Здесь есть все: дороги, которые давно не видели ремонта, озера на улицах и ямы, в которых можно поломать ноги. Вот что пишут о них наши читатели.

В Гомеле на улице 8-й Иногородней, возле дома № 2, корпус 5 после дождя — огромное море — ни проехать ни пройти. К тому же вода подмывает угол дома.


В деревне Залесье Борисовского района на улице Заречной дорожные ямы сами жители ремонтируют кирпичами.

«Нам срочно нужен грейдер и подсыпка дороги, кирпичи заканчиваются», — пишут читатели.


А это фото улицы Вологина в Полоцке. Читатель сообщил, что дорога здесь вся в таком состоянии, и говорит, что ремонта здесь не было лет 30.


Половина дороги, идущей через деревню Малые Шестаки Дятловского района Гродненской области, вымощена камнем. Вторую ее часть около 25 лет назад заасфальтировали и с тех пор ни разу не ремонтировали. С годами в полотне появились ямы — их автомобили и телеги объезжали по обочине, теперь и там впадины, по которым пройти тяжело.


Стоянка на улице Лещинского в Минске, возле магазина «Соседи». Очевидец сообщил, что последние пять лет ее состояние очень плачевное: она вся в ямах.


Витебская область, Лепель, улица Калинина, 68. Читательница прислала несколько фотографий двора этого дома и сообщила, что достойного благоустройства здесь не было с момента постройки — начала 1980-х.

— Я жила в этом доме с 1986 года и не помню здесь нормальной дороги, бордюров, тротуара и парковки. Сейчас состояние двора еще хуже. Проехать на самокате или прокатить ребенка в коляске нельзя. Зайти в подъезд, не намочив ноги, невозможно. Тротуара практически нет, а в дождь на дороге машины застревают.



Орша, улица Жан-Поля Марата, 2. Во дворе в 2019 году сделали стоянку для автомобилей. Но оставить автомобиль на ней невозможно: во время дождя она полностью затоплена. А ведь были потрачены деньги на благоустройство.


В Минске на улице Белецкого, 36 асфальт провалился вместе с плиткой. Рядом — детская площадка, мимо ямы протискиваются машины. Не ровен час, или человек туда влетит, или автомобиль въедет.


В Шклове, на улице Пролетарской, 4, двор, дорога и площадка перед мусорными контейнерами после дождя полностью затоплены, а под водой — ямы до 15 см глубиной. Местная жительница сообщила, что два года назад во дворе сняли асфальт — видно, ремонт планировали, — а новый не положили. Теперь весь двор как после бомбежки и к урнам подойти невозможно.


Так выглядит двор дома № 11 в микрорайоне Первомайском Светлогорска (улицу читатель не указал). Сообщается, что в таком состоянии находится весь квартал уже много лет. Машины объезжают по зеленой зоне, потому что на такой дороге можно оставить бампер.


AUTO.TUT.BY верит, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока «Ямы Беларуси» — сервис, который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия. Присылайте свои фото. В описании обязательно укажите адрес, чтобы можно было проконтролировать, дойдет ли транспортный налог до этих ям/дорог.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Здесь есть все: дороги, которые давно не видели ремонта, озера на улицах и ямы, в которых можно поломать ноги. Вот что пишут о них наши читатели.
 
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