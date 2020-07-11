Источник материала: ОНТ

Всемирный день шоколада отмечается 11 июля. Это любимое лакомство многих людей, при этом оно еще и полезное. Многочисленные исследования показали, что темный шоколад может принести пользу здоровью и снизить риск некоторых заболеваний.

Что происходит с организмом, когда вы едите шоколад, читайте в справке ОНТ.





Получите много питательных веществ

Если вы будете употреблять качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то получите много питательных веществ.

Он содержит приличное количество растворимых волокон и много минералов.

Так, 100-граммовая плитка темного шоколада с 70-85% какао содержит:

Клетчатка: 11 грамм

Железо: 67% суточной нормы

Магний: 58% суточной нормы

Медь: 89% суточной нормы

Марганец: 98% суточной нормы

В темном шоколаде также много калия, фосфора, цинка и селена.

Конечно, 100 грамм – это довольно большое количество, столько не нужно есть каждый день. В такой порции содержатся 600 калорий и умеренное количество сахара. По этой причине темный шоколад лучше употреблять в небольших дозах.

В шоколаде также есть стимуляторы (кофеин и теобромин), но от них вы не будете страдать бессонницей, поскольку количество кофеина очень мало по сравнению с кофе.





Темный шоколад – мощный источник антиоксидантов

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые приводят к старению организма.

Темный шоколад содержит органические соединения, которые действуют как антиоксиданты.

В ходе одного из исследований было доказано, что какао и темный шоколад обладают большим антиоксидантным действием, чем любые другие изученные продукты, включая чернику и ягоды асаи.

Улучшит кровообращение, снизит давление и риск различных заболеваний

Богатый флавоноидами (сильные антиоксиданты) шоколад помогает улучшить кровообращение и снизить кровяное давление.

Также он повышает уровень хорошего холестерина и препятствует окислению плохого холестерина (окисленный «плохой» холестерин способен повреждать ткани организма, например артерии сердца). В долгосрочной перспективе такое воздействие шоколада должно привести к тому, что в артериях станет гораздо меньше холестерина, соответственно, снизится риск сердечных заболеваний.

Исследования подтвердили, что умеренное потребление шоколада (не больше шести порций в неделю) может помочь снизить риск учащенного сердцебиения, а также риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.





Помогает уменьшить воспаление в организме

Воспаление в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Шоколад может оказывать противовоспалительное действие во всем организме, помогая предотвратить заболевания и сохранить здоровье.

Так, одно из исследований на эту тему показало, что полифенолы какао оказывают благотворный эффект на микрофлору кишечника, увеличивая количество полезных бактерий (именно они вызывают противовоспалительный ответ организма).

Может защитить кожу от вредного воздействия солнца

Биологически активные вещества, содержащиеся в темном шоколаде, полезны для кожи.

Они могут защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей, улучшить приток крови к коже и увеличить увлажнение кожи.

Минимальная доза эритемы – это количество лучей, необходимое для покраснения кожи через 24 часа после воздействия.

В одном исследовании , где участвовали 30 человек, этот показатель вырос вдвое после употребления темного шоколада в течение 12 недель.

Если вы планируете отдохнуть на пляже, то стоит за несколько недель до этого употреблять темный шоколад, чтобы повысить защиту от солнца.





Улучшает работу мозга

Польза темного шоколада для здоровья заключается также в том, что этот продукт помогает улучшить работу мозга.

Во время одного из исследований на эту тему, в котором участвовали здоровые добровольцы, было доказано , что употребление какао с высоким содержанием флаванолов в течение пяти дней улучшало приток крови к мозгу.

Если есть шоколад, то улучшится также память и скорость обработки информации.

Улучшится настроение

Шоколад помогает регулировать гормоны серотонин и дофамин, которые улучшают самочувствие и могут поднять настроение. Согласно анализу исследований , употребление шоколада улучшает настроение и сообразительность благодаря мощным флавонолам в какао. Так что немного шоколада не причинит вреда, при этом заставит вас улыбаться.





Поможет контролировать вес

Для контроля веса можно употреблять темный шоколад, поскольку он снижает резистентность к инсулину и регулирует уровень сахара в крови.

Так, одно исследование показало, что шоколад может снизить массу тела у здоровых людей, если есть его по 30 грамм в день в течение 4-8 недель.

Несмотря на то что шоколад может принести много пользы, от употребления этого лакомства могут появиться и побочные эффекты.

Побочные эффекты употребления шоколада

Шоколад может вызвать аллергические кожные реакции, запоры, мигрень. Также после употребления этого продукта могут появиться тошнота, дискомфорт в кишечнике, урчание в желудке и метеоризм. Шоколад стоит употреблять в небольших количествах.

Кроме того, потребление какао в больших дозах может быть небезопасно во время беременности из-за содержащегося в нем кофеина. Кофеин проникает через плаценту, поэтому высокие дозы могут быть связаны с преждевременными родами и выкидышем. Некоторые эксперты советуют снизить потребление кофеина в этот период до отметки меньше в 300 мг в день.

Также люди с глаукомой должны с осторожностью употреблять шоколад, поскольку он повышает глазное давление.

Вред шоколада также может быть связан с тем, что он может содержать токсины. Так, одно из исследований , проведенное в марте 2018 года, показало, что в шоколаде и в сыром какао были зафиксированы небезопасные уровни кадмия и никеля. Эти тяжелые металлы, которые накапливаются в организме и могут нанести вред.

Не стоит злоупотреблять шоколадом также в связи с тем, что если в нем содержится много сахара (например, молочный или белый шоколад), то можно набрать вес.

Еще шоколад может вызывать зависимость (его будет хотеться все больше и больше), поэтому нужна сила воли, чтобы контролировать эту тягу к лакомству.

Фото: pixabay

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