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Владимир Жилко: Я уходил на пенсию с ноткой грусти и облегчения

11.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Так оценивает жизнь на пенсии один знакомый оптимист. Ведь не секрет, что немало людей, закончив работу, впадают в тоску и депрессию. А что, мол, дальше, как же привыкнуть к ничегонеделанью? Ну, я думаю, они заблуждаются, потому что занятие по душе можно всегда найти, было бы желание. А примеров тому много. У меня рядом живет человек, который это доказывает. Владимир Трофимович Жилко говорит:

Владимир Жилко: Я уходил на пенсию с ноткой грусти и облегчения

— Я уходил на пенсию с ноткой грусти и облегчения. Эти два чувства объясняются просто: привычка и трудности в работе. Работая несколько лет помощником прокурора, я видел много разных людей и ситуаций. Ведь сталкиваться приходилось с асоциальными элементами, а все они были людьми, и порой непросто было их понять. Отсеять, как говорится. Я твердо убежден, что нет абсолютно плохих людей, даже в преступнике можно найти хоть что-то человеческое. Сложность заключалась и в том, что меня могли поднять в любое время суток на выезд по криминальным случаям. А на пенсии сначала два месяца отдыхал, наслаждался свободой. Потом решил, что надо действовать.

Действия начались с приведения в порядок стихотворений, которых к тому времени у В.Т. Жилко собралось немало. Поэтический дар у него появился, можно сказать, с детства, не исчез и в зрелом возрасте. Владимир Трофимович часто склонялся к юмору и сатире. Сочиняя стихи после рабочих летучек или конференций, он имел способность всё замечать и подавать в интересной рифмованной форме. Однажды, а это было в 1985 году, в санатории «Несвиж» отдыхал известный поэт Рыгор Бородулин. Случайная встреча с ним окрылила молодого несвижанина. А еще когда мэтр прочел стихи Владимира, то посоветовал печатать их в газете. И забрал с собой в Минск. Позже В.Т. Жилко прочитал свое творение в газете «Мінская праўда» и, конечно, обрадовался еще и потому, что рядом были напечатаны стихи Адама Русака.

Позже дружба с поэзией продолжилась, веселые и философские стихотворения стали рождаться всё чаще. Вот и потому, имея много времени на пенсии, Владимир Трофимович решил издать книгу. В содружестве с районной библиотекой имени Павла Пронузо эта мечта осуществилась.

Его сборник «После нас зацветет то же вновь» вызвал интерес у читателей и коллег по литературно-музыкальному объединению «Валошкі» при районной библиотеке. На презентации присутствовали любители поэзии и песни. Кроме того, поэт является другом областного литературно-музыкального объединения «Жывіца», где участники встречаются с известными людьми творческих профессий Минска и других регионов. А это обогащает всех. Объединение издает сборники поэзии, в которых постоянно печатается  Жилко В.Т. Кстати, другой его сборник поэзии называется «Приходите ко мне».

И сегодня он пишет стихи, переводит с польского языка произведения бывших несвижанок, живущих в Польше, Станиславы Вятр-Партыко и Виктории Жукевич-Дзивоты, выступает со своими стихами в школах города.

У Владимира Трофимовича есть еще одно увлечение: по предложению руководителя вокальной группы «Элегия» Т.М. Пригун он стал ее участником. У него низкий баритон, ближе к басу, потому такой голос очень нужен в коллективе. Самодеятельные артисты выступают в Несвиже, Осмолово (в доме-интернате для престарелых и инвалидов), в Минске, Чисти, в госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны и других местах. Увлечения Владимира Трофимовича разделяет и поддерживает его супруга Зоя Константиновна. Она бывает с ним на презентациях сборников, ездит иногда на концерты. Кстати, у Зои Константиновны свое хобби: она прекрасно вышивает, и дома у них горят яркими красками диванные подушки фиолетово-желтого цвета. А еще они вместе обсуждают культурные темы, разгадывают сканворды и кроссворды. Здесь уже эрудиция В.Т. Жилко проявляется во всей красе, я тоже иногда прибегаю к его помощи.

Как видно, интересы у моего героя самые различные. Собственно, ведь каждый может быть таким разносторонним. Просто нужно действовать.

— Любой пенсионер может найти себя, — считает Владимир Трофимович. — Не надо бояться идти к людям. Стоит только захотеть, ведь у каждого есть что-то свое, что можно показать другим. Жизнь на пенсии — это не финиш, а продолжение. В этом периоде просто изменились условия, и к ним нужно приспособиться, показать собственную заинтересованность и выделить главное. И тогда придет новое видение своего статуса, и жизнь заиграет оптимистичными, веселыми красками, потому что будет наполнена смыслом.

Да, всё это верно. И то, что есть радость во внуках, которых у дружной четы Жилко четверо — интересных и забавных мальчишек.

Раиса ХВИР,

г. Несвиж.

 


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Теги: Минск
 
 
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Так оценивает жизнь на пенсии один знакомый оптимист. Ведь не секрет, что немало людей, закончив работу, впадают в тоску и
 
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