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Более 300 одарённых учащихся и студентов получат денежные премии из спецфонда Президента

11.07.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 300 одарённых учащихся и студентов получат денежные премии из спецфонда Президента

Оценка знаний на высшем уровне! Премии из спецфонда Президента получат одарённые учащиеся и студенты.

Это молодые люди, которые достигли высоких результатов в учёбе и научной деятельности, победители международных и республиканских конкурсов и олимпиад – всего 326 человек. Общая сумма премий составляет без малого 47 тысяч рублей. Государство постоянно поддерживает талантливых ребят и, тем самым, создаёт условия для дальнейшего образования и новых достижений.

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Оценка знаний на высшем уровне! Премии из спецфонда Президента получат одарённые учащиеся и студенты. Это молодые люди, которые достигли высоких результатов в...
 
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