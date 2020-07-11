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Более 300 одарённых учащихся и студентов получат денежные премии из спецфонда Президента
Источник материала: ОНТ
Оценка знаний на высшем уровне! Премии из спецфонда Президента получат одарённые учащиеся и студенты.
Это молодые люди, которые достигли высоких результатов в учёбе и научной деятельности, победители международных и республиканских конкурсов и олимпиад – всего 326 человек. Общая сумма премий составляет без малого 47 тысяч рублей. Государство постоянно поддерживает талантливых ребят и, тем самым, создаёт условия для дальнейшего образования и новых достижений.
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Оценка знаний на высшем уровне! Премии из спецфонда Президента получат одарённые учащиеся и студенты. Это молодые люди, которые достигли высоких результатов в...
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