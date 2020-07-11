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Тропический шторм «Фэй» обрушился на побережье штата Нью-Джерси
Источник материала: ОНТ
Тропический шторм «Фэй» вечером 10 июля достиг побережья штата Нью-Джерси (США). Об этом сообщили в Национальном центре по слежению за ураганами (NHC).
Сообщается, что основной удар принял на себя участок атлантического побережья, расположенный в 15 километрах к северо-востоку города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) и в 145 километрах к югу Нью-Йорка.
Шторм движется на север со скоростью примерно 6 метров в секунду, скорость ветра в эпицентре достигает 23,6 метра в секунду.
Специалисты предполагают, что дальше шторм затронет густонаселенный северо-восток Америки. На море сейчас шторм. По данным
В трех штатах - Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут – объявлено штормовое предупреждение. В особой опасности жители побережья.
Шторм стал причиной того, что американский президент Дональд Трамп перенес предвыборный митинг минимум на неделю.
Фото: AP Photo / Mike Spencer
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Тропический шторм «Фэй» вечером 10 июля достиг побережья штата Нью-Джерси (США). Об этом сообщили в Национальном центре по слежению за ураганами (NHC). Сообщается, что...
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