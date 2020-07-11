ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб

11.07.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погибГродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб" class="one-news__figure-img">

Пассажир микроавтобуса Fiat Duсato на ходу выпал на проезжую часть в Гродно. В результате инцидента мужчина погиб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Инцидент произошел около двух часов ночи 11 июля. Автомобиль двигался по ул. Курчатова, когда из него на проезжую часть выпал пассажир. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. 

Причины произошедшего, был ли мужчина пристегнут и другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажир микроавтобуса Fiat Duсato на ходу выпал на проезжую часть в Гродно. В результате инцидента мужчина погиб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сарай переделали в дом». Как семья минчан переехала в деревню и занялась агротуризмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика