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В Гродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб
Источник материала: ОНТГродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб" class="one-news__figure-img">
Пассажир микроавтобуса Fiat Duсato на ходу выпал на проезжую часть в Гродно. В результате инцидента мужчина погиб,
Инцидент произошел около двух часов ночи 11 июля. Автомобиль двигался по ул. Курчатова, когда из него на проезжую часть выпал пассажир. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.
Причины произошедшего, был ли мужчина пристегнут и другие обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Пассажир микроавтобуса Fiat Duсato на ходу выпал на проезжую часть в Гродно. В результате инцидента мужчина погиб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. ...
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