В Гродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб

Источник материала: ОНТ

Гродно мужчина выпал из ехавшего автомобиля на дорогу и погиб" class="one-news__figure-img">

Пассажир микроавтобуса Fiat Duсato на ходу выпал на проезжую часть в Гродно. В результате инцидента мужчина погиб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел около двух часов ночи 11 июля. Автомобиль двигался по ул. Курчатова, когда из него на проезжую часть выпал пассажир. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.

Причины произошедшего, был ли мужчина пристегнут и другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram