Генпрокуратура России назвала причину гибели группы Дятлова

Источник материала: ОНТ

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году стала снежная лавина. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском Федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», – заявил Курьяков.

По словам представителя Генпрокуратуры, людям из группы Дятлова не удалось найти обратный путь к их палатке, после того, как они были вынуждены из-за схождения лавины покинуть свой лагерь и отправиться к близлежащей каменной гряде, являющейся естественным ограничителем лавины. Однако тут свою роль в трагических событиях сыграла низкая видимость – группа отошла от своего лагеря на расстояние больше 50 метров, в то время как предельная видимость в тот день не превышала 16 метров. Спустившись дальше, туристы разожгли костер, а позже попытались найти обратную дорогу к своему лагерю, однако по пути они замерзли, так как температура воздуха была около -40…-45°С.

Эти предположения были подтверждены следственными экспериментами, в ходе которых следователи установили, что в условиях низкой видимости найти палатку практически невозможно, даже если знать где она расположена.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – заключил Курьяков.

Ранее в феврале 2019 года Генпрокуратура уже сообщала проведении новой проверки для установления причин гибели туристов. Поводом для возобновления расследования почти спустя 60 лет после гибели туристов стали многочисленные обращения родственников погибших, а также неугасающий интерес общественности и СМИ.

Фото: dyatlovpass.com

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