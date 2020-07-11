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Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Источник материала: СТВ
Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители и дети, а также смена имиджа. Однако со временем дети появляются и у детей знаменитостей. И в этот раз мы решили узнать, как выглядят внуки популярных артистов.
Внучка Ларисы Долиной
Александра Долина, родилась 28 сентября 2011 года.
Внук и внучка Алисы Фрейндлих
Никита Владимиров, родился 25 июля 1992 года. Анна Тарасова, родилась 11 декабря 1994 года.
Внук и внучка Софии Ротару
Анатолий Евдокименко, родился 23 марта 1994 года. София Евдокименко, родилась 30 мая 2001 года.
Внуки Ильи Олейникова
Тимофей Клявер, родился 6 октября 2001 года.
Эвелин Польна, родилась 6 июня 2005 года.
Даниэль Клявер, родился 24 сентября 2013 года
Внук Натальи Варлей
Евгений Варлей, родился 5 мая 1995 года
Внуки Михаила Боярского
Екатерина Боярская, родилась 28 ноября 1998 года.
Александра Боярская, родилась 27 мая 2008 года.
Андрей Матвеев, родился 07 апреля 2012 года.
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Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители...
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