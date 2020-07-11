ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов

11.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители и дети, а также смена имиджа. Однако со временем дети появляются и у детей знаменитостей. И в этот раз мы решили узнать, как выглядят внуки популярных артистов.

Внучка Ларисы Долиной

Александра Долина, родилась 28 сентября 2011 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/iamsashadolina

Внук и внучка Алисы Фрейндлих

Никита Владимиров, родился 25 июля 1992 года. Анна Тарасова, родилась 11 декабря 1994 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: vk.com/anna_myshinskaya

Внук и внучка Софии Ротару

Анатолий Евдокименко, родился 23 марта 1994 года. София Евдокименко, родилась 30 мая 2001 года.

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внуки Ильи Олейникова

Тимофей Клявер, родился 6 октября 2001 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/timklyaver

Эвелин Польна, родилась 6 июня 2005 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/denisklyaver

Даниэль Клявер, родился 24 сентября 2013 года

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/danielklyaver

Внук Натальи Варлей

Евгений Варлей, родился 5 мая 1995 года

Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей? 

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: vk.com/truly_yours

Внуки Михаила Боярского

Екатерина Боярская, родилась 28 ноября 1998 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

Александра Боярская, родилась 27 мая 2008 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

Андрей Матвеев, родился 07 апреля 2012 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Фото: instagram.com/maxim_matveev_

Кстати, ранее мы рассказывали о наследниках Иосифа Кобзона. Его внучки выросли настоящими красавицами – здесь подробнее.

Люди в материале: Лариса Долина, Александра Долина, Алиса Фрейндлих, Никита Владимиров, Анна Тарасова, София Ротару, Анатолий Евдокименко, София Евдокименко, Илья Олейников, Тимофей Клявер, Эвелин Польна, Даниэль Клявер, Наталья Варлей, Евгений Варлей, Михаил Боярский, Екатерина Боярская, Александра Боярская, Андрей Матвеев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура России назвала причину гибели группы Дятлова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика